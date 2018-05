Betafo – Un Kalachnikov pris sur un ravisseur assassiné

Trois individus ont tenté d’enlever une fillette de onze ans vendredi. Appréhendé, l’un des suspects a trouvé la mort. Il avait sur lui un Kalachnikov.

Des ravisseurs d’enfant en ont eu pour leur grade à Ambohinahorina Betafo. Tombé dans les griffes d’une foule en état d’énervement total, un membre de la bande a été passé à tabac et a succombé le lendemain aux coups qui lui ont été infligés. Un fusil d’assaut Kalachnikov a été de surcroît pris en sa possession.

Une tentative d’enlèvement d’enfant a ouvert la boîte de Pandore. Vendredi après-midi, aux alentours de 16 heures, un vent de panique a soufflé dans les environs lorsque trois individus ont pris en chasse une fillette de onze ans pour tenter de l’appréhender.

Ne sachant plus à quel saint se vouer, la fillette désemparée a poussé des cris de détresse. En un éclair, une cohue d’individus est du coup venue à la rescousse pour se lancer aux trousses du trio. Emportés par la panique, les trois hommes ont abandonné la poursuite de leur victime pour prendre la fuite en courant comme des dératés dans des directions différentes. Suivi à la trace par les riverains, l’un des fuyards, âgé de vingt-sept ans, s’est fait cueillir. En se retrouvant nez-à-nez avec la foule, il a bien essayé de lancer des intimidations, mais le fokonolona a eu raison de sa fougue.

Ses deux acolytes ont pour leur part réussi à s’évanouir dans la nature.

Accessoires manquants

Le suspect appréhendé trimbalait sur lui une sacoche et en l’ouvrant, les personnes qui l’ont capturé ont mis la main sur le Kalachnikov. Alors que des badauds étaient en train de le rouer de coups, des éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Betafo sont intervenus in extremis pour l’arracher à la foule déchaînée. Les gendarmes ont dans la foulée saisi l’arme de guerre.

« Sans tarder, le suspect a été conduit au centre hospitalier d’Antsirabe. Son état était déjà préoccupant lors de son évacuation. Le lendemain, vers 7 heures du matin, il a succombé sur son lit d’hôpital. Des coups en pleine tête lui ont été fatals », explique le commandant de la brigade de gendarmerie à Betafo.

Le défunt n’est pas des environs d’après ses explications. Le fusil découvert n’avait en revanche ni boîte de chargeur ni munitions. Les enquêteurs estiment qu’il est possible que les comparses du défunt, encore en cavale, ont emporté avec eux le magasin de munitions et les balles. Ce Kalachnikov porte à trois le nombre d’ armes retrouvées par la gendarmerie à Betafo depuis le début de cette année.

Andry Manase