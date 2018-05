Antananarivo-ville – L’avenir des lycéens mis en péril

La reprise des cours a été bafouée, hier. Des enseignants refusent de se remettre au boulot.

Une dizaine d’élèves du lycée Moderne Ampefiloha (LMA) se sont évadés de l’enceinte de leur établissement scolaire en escaladant le mur, hier matin. Ils se révoltent contre la décision de prolongement de l’interruption des cours.

« Les enseignants refusent de nous laisser rentrer chez nous, alors qu’ils ne dispensent même pas de cours. On veut étudier, l’examen approche ! », confie un élève parmi ceux qui ont sauté.

Pendant ce temps là, les professeurs du lycée effectuaient une assemblée générale pour décider de la suite de leur grève. La décision qu’ils ont prise va certainement mettre en péril des élèves. « Nous ne reprendrons les cours que lorsque nos revendications se concrétisent », lance la porte-parole des enseignants.

Les lycéens, choqués, ont conspué. L’inquiétude d’une année blanche se creuse chez eux. « Madame ! Ce sera donc une année blanche ? », demandent-ils à des enseignants. D’autres se soucient du programme scolaire inachevé. «Cela fait un peu moins d’un mois que nous n’avons pas eu cours. Si le programme de la matière Physique-Chimie est sur le point d’être terminé, les autres comme la Philosophie, les Mathématiques trainent. Il n’y a même pas d’exercices pour réviser », raconte un élève de la classe de terminale.

Programme limitatif

Les enseignants en grève promettent aux lycéens qu’il n’y aura pas d’année blanche. Le ministère de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique affirment, d’ailleurs, la tenue des dates d’examen. « Ne vous inquiétez pas, vous allez participer à l’examen », indiquent les manifestants aux jeunes, dont la crainte se lit sur le visage.

Pour que la grève n’impacte pas les résultats des examens nationaux, ils proposent le programme limitatif. « C’est nous qui élaborons les sujets d’examen. Nous savons quels chapitres ont été traités ou non », explique un professeur.

Le ministre de l’Édu­cation nationale, Paul Rabary, refuse catégoriquement cette proposition. « C’est impossible. Imaginez un athlète qui participe aux jeux olympiques sans la compétence requise. D’ailleurs, ce n’est même pas 1% des établissements scolaires qui sont en grève. On ne va pas sanctionner les trente mille autres écoles, pour cela », réplique-t-il.

Selon les statistiques du ministère de l’Éducation nationale, trois mille cent cinquante neuf enseignants sont en grève et trois cent quarante six écoles au sein de treize districts sont fermées dans tout Madagascar. Parmi eux, la moitié des enseignants au lycée Nanisana, ceux du lycée Jules Ferry Faravohitra et du LMA, qui ont promis de reprendre leur poste, ce lundi. Ils réclament la révision de leurs indemnités de craie, de logement, l’alignement de la grille indiciaire, mais aussi le paiement de leur vacation. « C’est le moment opportun pour ces revendications. Il va de notre vie et de notre santé », souligne un enseignant.

Le ministère de l’Édu­cation nationale insiste sur la discussion. Les professeurs veulent rendre efficace leur manifestation.

« On va aller jusqu’au bout », insistent-ils.

Contestation de manifestation

Les techniciens au sein du ministère de l’Education nationale réclament la cessation de la perturbation de l’enseignement. «Nous sommes des techniciens et non des politiciens. Nous nous focalisons sur le fonctionnement du ministère. Nous demandons à tout un chacun de penser à l’avenir des enfants», souligne le Dr Todisoa Andriamampandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation. Il rassure que les activités du ministère se poursuivent, à l’instar du paiement des subventions, du recrutement. Il promet, en outre, le recrutement de trente sept mille enseignants dans les cinq ans à venir, dans le cadre de l’application du Plan sectoriel de l’éducation (PSE).

Miangaly Ralitera