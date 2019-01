Tsaratanàna – Le crash d’un hélicoptère fait cinq blessés

Un hélicoptère de l’armée transportant cinq personnes s’est écrasé hier vers 10h, entre Tsaratanàna et Andriamena. Tous ses passagers ont été blessés.

Crash. Un hélicoptère de l’armée de type Alouette II est parti en vrille et a fini par s’écraser lourdement au sol, hier vers 10h, à Anadabo Isinko, une zone située entre Tsaratanàna et Andriamena. Deux pilotes de la base aéronavale d’Ivato (Bani), le commandant du groupement de la gendarmerie de Betsi­boka, le commandant de compagnie de Tsaratanàna et le chef de région se trouvant à son bord ont tous été blessés. Les quatre occupants de l’appareil ont sauté sans parachute avant le crash. Seul le pilote n’a pas pu se sauver et a été grièvement blessé. Aux dernières nouvelles, ils ont été héliportés vers le centre hospitalier de Soavinandriana où ils seront soignés.

La cause de l’accident serait le mauvais temps qui a empêché le pilote d’avoir la visibilité nécessaire. « Peut-être en raison d’un trou d’air, le vol a tourné au drame », a supposé un officier général. L’appareil a été utilisé pour une mission de sensibilisation sur la lutte contre l’insécurité grandissante dans le Betsiboka, selon les autorités locales.

Expédition de renfort

En tant qu’hélicoptère de reconnaissance ou d’atta­que il a été engagé dans la poursuite des dahalo et la libération d’un aide-soignant pris en otage le weekend. La mission a malheureusement tourné court. Les dégâts matériels ont été lourds. Les restes de l’appareil devraient être récupérés et gardés par des gendarmes qui bouclaient la zone.

Cette mésaventure n’a pas laissé les dirigeants étatiques de marbre. Le Premier Ministre a annoncé que les forces de l’ordre seraient soutenues, aidées et équipées dans l’exercice de leurs devoirs. Un autre hélicoptère a immédiatement été expédié sur place pour sauver les blessés. Déjà de retour, il a posé pied sur le terrain de Betongolo, hier, à 17h 30.

Après le rapt de l’aide-soignant à Manakana, sa famille, par peur des représailles, n’a pipé mot. La gendarmerie et les forces armées se mettent alors à collecter auprès du fokonolona des renseignements qui permettent d’orienter rapidement la piste. « C’est pour démontrer que la chasse aux ravisseurs se poursuit de jour comme de nuit, et pour mettre fin à leur violence et torture envers la population », a communiqué le service de l’information (SCRP) auprès du commandement de la gendarmerie nationale.

Tout un bataillon mène actuellement l’opération de ratissage. Des hommes des forces d’intervention de la gendarmerie nationale (FIGN) d’Antananarivo viennent également d’atterrir sur place pour renforcer les rangs. À l’heure actuelle, l’otage est toujours détenu par les kidnappeurs.

« Malgré cet accident, nous nous efforcerons encore plus, avec l’aide précieuse de l’État, de combattre les dahalo. Il ne reste que la collaboration des villageois en termes de renseignements pour piéger les malfaiteurs », brave la gendar- merie.