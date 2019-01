Tournée de Samoela – Trente grands cabarets prévus dans tout Madagascar

« Radio n’ambanivolo », le titre du nouvel album que Samoëla, compte diffuser large. Trente concerts en vue dans la Grande Ile pour la saison 2019 et ce chiffre risque fort bien d’augmenter. Plusieurs villes apprécieront pour la première fois la prestation en live du « Bandy Akama », ou l’ami de toutes les générations. Ceci rentre dans le cadre de la promotion de son nouvel opus.

Ce marathon en forme de grand cabaret débutera sur la scène de l’Alliance Française d’Antananarivo le soir du vendredi 1er février à partir de 19 heures. Samoëla et sa bande de musiciens y prévoient un show de 210 minutes. L’artiste va interpréter les onze morceaux de son dernier album et les titres phares de sa longue et brillante carrière artistique. Un rendez-vous que ses inconditionnels de la capitale conviendraientt de ne pas manquer.

Le 8 février, le groupe se produira à Analavory, puis à Miarinarivo le lendemain. Ambatolampy et Maeva­tanana prendront le relais la semaine d’après. Il va servir l’axe Sud de Madagascar en avril et mai, et prendra la direction Est vers la fin du mois de mai et en juin. Il montera vers le Nord en juillet et août, sans oublier la partie Ouest qui va l’accueillir en septembre. « Nous avons reçu des demandes et des feed-back de plusieurs villes. Nous allons faire le maximum pour plaisir aux fans de Samoëla. Cette fois-ci, plusieurs villes où l’artiste ne s’est jamais produit auparavant figurent dans le circuit », explique Lantoniaina Randrianarison, coordinatrice de la tournée de promotion de Samoëla.

« Radio n’ambanivolo » ou la Radio des paysans va être entendue dans des endroits reculés de Madagascar pour le grand plaisir des fans et de son interprète.