Santé publique – La grippe sévit à Antananarivo

Une grippe virulente prend doucement de l’ampleur. Nous ne sommes pas encore au stade d’une épidémie, selon le ministère de la Santé publique.

Une grippe virulente a fait de nombreuses victimes à Antananarivo, en ce mois de janvier. Près d’un tiers des patients traités, quotidiennement, au niveau d’un centre de santé de base à Ambohitsoa, souffrent de cette maladie.

« Huit personnes sur une trentaine de patients reçus par jour, présentent les symptômes d’un état grippal », rapporte un médecin à Ambohitsoa, hier. Dans d’autres centres de santé, comme dans un cabinet médical à Ambohimangakely, ils sont plus nombreux.

Des victimes dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont clouées au lit pendant quelques jours. « Le médecin a recommandé un repos strict au lit pendant au moins trois jours », témoigne l’une d’entre elles. Les malades se sentent très fatigués et fébriles. Ils ressentent des douleurs au niveau de la poitrine, chaque fois qu’ils toussent.

Recommandations

Les plus robustes se rétablissent au bout de quelques jours. Les plus vulnérables nécessitent un traitement plus long. « Mon médecin m’a prescrit de l’antibiotique, des vitamines, et de l’anti-allergique, sans que cela ait apporté une évolution à mon état de santé. Je suis retournée chez lui, il m’a prescrit des antibiotiques forts injectables, deux fois par jour, à faire pendant trois jours. Ce n’est qu’au bout de deux semaines que je suis guérie », témoigne Mbola Andrianarisoa, mère de famille.

Le ministère de la Santé publique informe qu’il ne s’agit pas d’une épidémie. « Il y a effectivement des malades de la grippe, mais nous ne sommes pas encore au stade d’épidémie. C’est la saison », rassure une source auprès de ce ministère. Le changement du temps, causé par cette saison cyclonique, explique cette hausse des cas, selon des médecins. « L’alternance du chaud et du froid favorise la propagation de la maladie », expliquent-ils. Les médecins recommandent le port de vêtement adéquat au temps et la consommation de nourritures riches en vitamine C pour prévenir la maladie. « Portez des vêtements chauds, lorsqu’il fait frais. N’oubliez pas de consommer des fruits et des légumes riches en vitamine C», conclut le médecin à Ambohitsoa.