La Réunion – Les boulistes malgaches posent problème

Un émissaire de la fédération sera à la Réunion pour éclaircir la situation des joueurs étrangers et surtout malgaches. Traque des doubles licences et fausses mutations internationales.

Les affaires de double et de fausses mutations n’en finissent de résonner. La Fédération envoie Patrick Grignon à La Réunion pour mettre quelques points sur les i. Les décisions prises par la FFPJP et son nouveau président, Joseph Cantarelli, concernant la situation des joueurs étrangers et surtout malgaches suscitent beaucoup d’interrogations qui ont amené celle-ci à mettre en place de nouveaux textes et de nouvelles procédures qui sont applicables dès à présent. Il faut dire que l’ampleur du phénomène dépasse le seul cadre de la Réunion puisque tout le territoire métropolitain est touché par une véritable filière de double licence et de fausses mutations internationales.

D’après les propos de Claude Azéma, président de la Fédération Inter­nationale, c’est un système bien huilé et qui rapporte gros qui a été mise en place entre Madagascar et la France pour contourner les textes en vigueur. Du coup, certains dirigeants de la Fédération de la Grande Ile vont se retrouver en commission disciplinaire de la FIPJP le 1er mai prochain à Almeria en Espagne.

La Réunion perplexe

Et d’après nos informations, les plaintes affluent auprès de l’organisme mondial pour dénoncer les auteurs de cette fraude. Pour la France, deux décisions très importantes ont été prises pour remettre à plat les procédures. La première concerne les joueurs hors UE et précise « que pour tous les Championnats de France et leurs qualificatifs, à l’exception de l’individuel, il ne pourra être accepté qu’un joueur (ou joueuse) hors UE par équipe. Sous réserve d’une mutation en bonne et due forme, qu’il (ou elle) soit licencié(e) depuis au moins une année à la FFPJP et qu’il (ou elle) n’ait pas déjà été champion (championne) pour une autre nation lors de la saison sportive en cours ». La seconde touche plus particulièrement les boulistes de Mada­­gascar et consiste à faire valider toutes les demandes de licences par le siège de la Fédération à Marseille comme l’explique le communiqué de la FFPJP. « Nous vous rappelons que toutes les demandes de licence française de joueurs malgaches (première licence, renouvellement et mutations) doivent faire l’objet de la plus extrême vigilance. Nous attirons votre attention sur la nécessité de collecter et de vérifier l’ensemble des pièces justificatives demandées aux intéressés (visas, formulaires de mutation internationale, pièce d’identité, justificatif de domicile et/ou de travail). En l’absence de ces justificatifs les joueurs concernés ne pourront pas recevoir de licence en France. »

À la Réunion, les décisions prises par la Fédération ont été accueillies avec perplexité et n’ont pas vraiment convaincu les dirigeants du Comité de son bien-fondé.

© JIR