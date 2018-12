Statistique – Mise à jour nécessaire et impérative des comptes nationaux

Étant un des piliers de la stratégie économique du pays, les chiffres statistiques sont pourtant obsolètes dans certains domaines. Des améliorations sont en cours pour les rétablir.

Indispensables pour les prises de décision, les comptes nationaux fournissent une évaluation de l’ensemble des activités économiques qui se sont déroulées dans un pays au cours d’une période donnée. Pour Madagascar, la dernière année de base a été l’année 2007. Depuis, les conjonctures sociales, économiques et politiques ont largement été bouleversées. Raison pour laquelle, la nécessité d’une remise à niveau des chiffres statistiques de référence a été énoncée lors de l’atelier d’évaluation de la satisfaction des demandes des utilisateurs de données et informations statistiques qui s’est tenu à Toamasina le week-end dernier en présence des représentants de tous les producteurs et utilisateurs de statistiques du pays.

« L’économie malgache a beaucoup évolué ces dix dernières années. Entre autres, le secteur des mines a connu une forte évolution avec l’arrivée d’opérateurs d’envergure internationale dans l’exploitation de l’ilménite et du nickel. Notons aussi l’apparition de nombreux projets de prospection dans le secteur pétrolier. Le bouleversement politique de 2009 suivi d’une période de transition ont eu un impact certain sur l’économie, période pendant laquelle Madagascar était en mal de reconnaissance internationale particulièrement avec les bailleurs de fonds traditionnels. Le retour à la normale s’est fait après les élections de 2013. À ceux-là s’ajoutent les évolutions temporelles des secteurs comme les TIC, l’énergie. Ainsi l’utilisation des anciennes données statistiques ne reflètent plus fidèlement les réalités. Raison pour laquelle, le rebasement à partir de cette année 2018 des comptes nationaux est devenu une priorité pour améliorer la qualité des données disponibles », argue Ida Clément Rajaonera, directeur général de l’Institut national de la statistique (INSTAT).

Rebasement

L’idée de cette amélioration étant de renforcer la prise de conscience de l’importance des comptes nationaux en tant que mesure de l’activité économique mais surtout en tant qu’outils de négociation avec les partenaires techniques et financiers. Pour ce faire, l’INSTAT s’efforcera de faciliter l’accès aux données recueillies pour le grand public, d’améliorer la qualité des sources.

Grâce au rebasement, l’INSTAT pourra ainsi fournir des chiffres de qualité tant pour les dirigeants pour la prise de décision économique pour le pays que pour les chefs de familles dans la gestion des dépenses de leurs ménages au quotidien. « Une des conséquences du rebasement des comptes nationaux est le changement dans les ampleurs, les ordres d’importance et les évolutions des grandeurs économiques. Par conséquent, tous les indicateurs qui utilisent le PIB vont, de ce fait être révisés selon les chiffres récoltés notamment sur le plan de la pression fiscale ou encore du ratio des dettes », souligne le directeur général de l’INSTAT. Ainsi, les chiffres rebasés à partir de 2018 seront disponibles pour le public d’ici trois ans.