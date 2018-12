Résultats définitifs – La HCC à pied d’œuvre

Anticipation. Alors que la Commission électorale nationale indépendante (CENI), procédait à la publication officielle des résultats provisoires du deuxième tour de la présidentielle, hier, la Haute cour constitutionnelle (HCC), a publié un communiqué, sur son site web.

« La Haute cour constitutionnelle a commencé ses travaux de saisie des donnés issues des procès-verbaux (PV), et feuilles de dépouillement de vote physique le vendredi 21 décembre 2018 », rapporte la missive. Dans le communiqué, l’institution d’Ambo­hidahy explique qu’il s’agit d’une mesure afin de pouvoir travailler le plus vite possible. Il y est ajouté que la Cour a procédé directement au ramassage des plis qui lui sont destinés dans l’ensemble des districts de la province d’Antananarivo, et de ceux de l’axe Sud-Est. À l’instar du premier tour, souligne la Cour constitutionnelle, elle « exerce un contrôle systématique et exhaustif des procès-verbaux et feuilles de dépouillement qui lui sont parvenus. En cas d’anomalie, des documents électoraux supplémentaires sont demandés auprès de la CENI ».

Pour rassurer les contestataires des résultats provisoires du premier tour, la HCC a publié un communiqué, le 21 novembre. Dans cette missive de novembre, il est indiqué que, si nécessaire, la Cour d’Ambohidahy peut aller jusqu’à réclamer les bulletins de vote afin de procéder à un nouveau comptage.

Garanties

Les garanties affirmées par la HCC avaient contribué à mettre tout le monde d’accord sur l’issue du premier tour de la présidentielle. Tous se sont résignés à affronter les urnes pour un second round.

Certains s’interrogent sur le fait si ces garanties suffiront à faire accepter par tous les résultats du deuxième tour de la présidentielle, sachant qu’il s’agit de consacrer le nouveau président de la République. La loi organique sur la présidentielle, par ailleurs, prévoit que la HCC « procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires », par la CENI.