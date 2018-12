Présidentielle – Andry Rajoelina appelle à l’apaisement

En prospective sur la suite de la conjoncture actuelle, Andry Nirina Rajoelina appelle les Malgaches à attendre de façon apaisée les résultats définitifs par la HCC.

Une étape de franchie. Les partisans du candidat Andry Nirina Rajoelina sont en liesse à l’Arena Ivandry. Sous les rythmes de Jerry Marcoss, les sourires inondent chaque visage. À Morondava, un cortège de véhicules bondés de jeunes en t-shirt orange traverse la ville en début de soirée. Une manifestation organisée quelques instants après la proclamation officielle des résultats provisoires du second tour par la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI). Le résultat confirme l’avantage du candidat n° 13 face à son concurrent. Avec 55,66% des suffrages exprimés, Andry Nirina Rajoelina est en passe de gagner la course à la magistrature suprême. « Le peuple a réitéré son choix au premier tour et je remercie ceux qui ont voté pour moi et ceux qui ont choisi d’autres candidats. Madagascar a besoin d’un dirigeant sage et fédérateur », affirme Andry Nirina Rajoelina en marge de la cérémonie d’hier à Alarobia.

Marge confortable

En fin de soirée, il réitère son message sur Twitter tout en remerciant la CENI.

« J’appelle les Malgaches à attendre, de façon apaisée, la proclamation officielle de la Haute cour constitutionnelle », lance-t-il. Un message en réplique à son concurrent qui affirme être « en possession de preuves irréfutables des fraudes perpétrées dans le cadre du scrutin du 19 décembre ». Le candidat Marc Ravalo­manana et ses partisans multiplient, en effet, les démarches pour essayer de démontrer qu’il y a eu des fraudes. Outre les tapages médiatiques, ils prévoient de regagner la place du 13 mai demain. « Nous n’avons pas manipulé les résultats et nous ne savons pas faire cela. Il est temps de cesser les troubles», répond Andry Nirina Rajoelina.

Remportant les suffrages avec une large avance dans quinze régions, le candidat orange devance son adversaire avec cinq cent vingt mille voix. Une marge confortable que les cas d’anomalies relevés par les partisans de Marc Ravalo­manana peuvent difficilement rattraper. « Ceux qui traitent les résultats du scrutin sont des êtres humains. Au premier tour, nous avons aussi quelques résultats qui ont été interchangés mais cela n’a pas eu de répercussions grave sur l’ensemble du processus », continue Andry Nirina Rajoelina.

Conformément à l’article 61 de la loi organique relative à l’élection présidentielle, « La Haute Cour onstitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante ». Les décisions d’Ambohidahy sont ainsi attendues dans les premières semaines de janvier 2019.

Résultats officiels CENI

La Commission électorale nationale indépendante a proclamé hier à Alarobia les résultats provisoires complets du second tour de l’élection présidentielle comme suit :

Électeurs inscrits : 9 913 599

Votants : 4 767 697

Taux de participation : 48,09%

Blancs : 41 146

Nuls : 78 465

Suffrages exprimés : 4 648 086

Andry Rajoelina : 2 587 035 voix, soit 55,66%

Marc Ravalomanana : 2 061 051 voix, soit 44,34%