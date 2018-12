Omnisports – Retour en force du Cosfa cette saison

Bilan positif pour Cosfa. Le club omnisports des forces armées a brillé cette saison en sport collectif comme en individuel.

Sur cinq disciplines collectives, Cosfa a ravi deux titres dont le sacre du handball et celui du rugby.

Vice-champion national en handball l’an passé, les militaires ont remporté cette année le titre de champion de Madagascar après avoir détrôné Saint Michel, club vingt-trois fois détenteur du titre. Les protégés du coach Tovo « kely » Christian ont défait d’un petit point d’écart l’équipe d’Amparibe. Les militaires ont ravi pour la dernière fois le titre national en 1987, donc il y a trente-et-un ans.

Même exploit pour les rugbymen du ministère de la défense, qui ont pris leur revanche ce dimanche au stade des Makis à Andoha­tapenaka, face au FT Man­jakaray. Vice-champion du Top 8 l’an dernier, Cosfa grimpe d’une marche et s’est installé cette saison sur la plus haute marche du podium du Gold Top 20 en battant sur le score de 26 à 23 les gars de Manjakaray.

Le dernier score des militaires date de 2013. Cosfa représentera, pour la deu­xième fois consécutive, la Grande île à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien, l’an prochain. Lors de la précédente édition, le club a occupé la seconde place à ce tournoi régional de l’AROI (association du rugby de l’océan Indien).

Quant aux autres disciplines collectives, Cosfa a raté le podium. En volleyball, le club, habitué au titre national et régional il y a une dizaine d’années, n’a pu faire mieux que la quatrième place au championnat national, battu par JSA B en match de classement.

En basketball, les militaires avaient perdu en quarts de finale et étaient quatrième au championnat d’Ana­lamanga de football. Heu­reu­sement en basket 3×3, la bande à Stevel du Cosfa a sauvé l’honneur des militaires en décrochant le titre national.

Titres continentaux

Nommé en octobre 2017 à la tête de la direction de l’office militaire des sports et de la culture auprès du ministère de la défense nationale, le général de brigade Joasitera Rolando Rakoto­mavo a apporté beaucoup d’innovations. « J’ai assaini le staff et j’ai mis fin au népotisme concernant la nomination des entraineurs », a confié ce premier responsable de l’OMSC/MDN.

« Nous avons opté pour le rajeunissement. Nous avons par exemple intégré neuf nouveaux militaires et nommé un nouveau coach pour le rugby…Nous avons aussi remplacé les aînés en volleyball », a-t-il ajouté. En sport individuel, trois militaires ont remporté cette année des ti­tres continentaux en l’occurrence, l’haltérophile Erick Herman Andriantsitohaina, sacré champion d’Afrique catégorie -56kg, ainsi que deux kickboxers à savoir Tahiry Rafanomezantsoa chez les -57kh et Claude Bertrand Ravelomahandry -67kg.

En individuel toujours, le nageur bénéficiaire de la bourse de la fédération internationale de natation, Lala­nomena Anthony Andria­nirina a amélioré quatre records nationaux au championnat du monde sur bassin de 25m il ya une semaine en Chine. Cinquante-sept athlètes et encadreurs de sept disciplines différentes ont reçu leur certificat de reconnaissance la semaine dernière.

« Notre objectif pour la prochaine saison est de reconquérir le titre national du football, renforcer nos éléments … et faire mieux en compétition internationale dont les coupes de l’océan Indien en rugby et en handball », a conclu le général Joasitera Rolando Rakotomavo.