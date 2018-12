Exportation – Les chaînes de valeur verte à élargir

Madagascar est devenu le premier exportateur de Lojy ou Black eyes, grâce notamment, au processus réussi de la valorisation de la chaîne de valeur verte. D’autres produits sont ainsi à mieux exploiter et à aligner avec le développement de la chaîne de valeur verte ou chaîne de valeur durable et inclusive.

Le Projet cadre intégré de croissance (CIR) auprès du ministère du Commerce et de la consommation, avec la coordination de l’Examen national de l’Export vert (ENEV) au niveau du CNUCED, a réuni les parties prenantes du projet de chaînes de valeur vertes, les 20 et 21 décembre dernier. « L’objectif du projet est de rehausser la potentialité des produits classés verts en développant la chaîne de valeur tenant compte de la protection de l’environnement avec des actions durables et inclusives. Madagascar dispose d’un important potentiel dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pêche et des produits forestiers non ligneux», explique Johnny Raharin-dranto, coordonnateur national du projet CIR.

« Le marché des produits durables connaît une croissance soutenue. La valeur du marché mondial des aliments biologiques a doublé entre 2007 et 2016, atteignant 90 milliards de dollars », informe le CIR. Les chaînes de valeur verte permettent de concilier croissance économique, emploi et préservation de l’environnement. Le Projet d’appui au développement des chaînes de valeur verte doit être présenté sous peu à des bailleurs en Suisse.

La réunion de la semaine dernière a ainsi détecté la motivation des acteurs de différentes filières à s’engager dans le projet, qui sera doté de près de trois millions de dollars pour une durée de trois ans.