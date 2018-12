Attaque de dahalo – Six morts et trois blessés en un jour

La gendarmerie déplore six morts et trois blessés en l’espace de douze heures, dimanche à Morombe et à Malaimbandy. Des arsenaux de guerre ont été saisis.

Digne d’un film western. Un épisode dramatique d’échanges de tirs entre fokonolona et dahalo, à Mangabe Analabe, commune de Bera­vina, district de Morombe, dimanche dernier, à 7h 45, s’est conclu par quatre morts, dont trois dahalo, et un blessé. Un autre survenu douze heures plus tard, à Ambatomainty Soaloka, dans la commune de Malaim­bandy a fait deux morts, des dahalo, et deux civils blessés.

Au village de Mangabe, tout est parti d’un vol de cent bœufs appartenant à un habitant. L’auteur, une bande de trente individus armés de fusils de chasse, a investi les lieux et tiré plusieurs coups d’intimidation. « Les villageois équipés également de fusils ne se sont pas laissé faire face à cette invasion », indique un officier supérieur, au groupement d’Atsimo Andrefana, en s’appuyant sur le rapport de ses hommes. Un déluge de coups de feu a retenti quand les poursuivants ont riposté pour récupérer le bétail. Durant cette salve, ils ont tué trois des malfaiteurs sur le coup. Une personne, de leur côté, a été touchée par le projectile et est ainsi décédée. Une autre a légèrement été blessée, d’après les témoignages recueillis.

Violent accrochage

Les poursuivants ont cessé le feu. Les dahalo survivants ont battu en retraite pour finalement abandonner les butins et prendre le large.

La gendarmerie a été alertée des heures après. Elle s’est quand même activée à ratisser la zone. L’opération s’est avérée infructueuse. Les voleurs ont, en fait, bénéficié d’une longueur d’avance pour disparaître dans la nature.

Le même vol constaté à Malaimbandy était l’œuvre de dix dahalo. Ils se sont emparés de treize zébus. Les victimes n’ont pas attendu l’arrivée du peloton de gendarmes pour se jeter dans l’arène. Non loin du bourg, un violent accrochage a éclaté, pendant lequel deux dahalo sont tombés sous les balles. Deux civils ont été blessés, mais le bétail a été recouvré.

Le fokonolona n’a pas lâché prise jusqu’au bout, faisant fuir ses adversaires. Ces derniers ont perdu des armes, un fusil d’assaut kalachnikov avec un chargeur vide et un fusil de chasse de marque Baïkal, de calibre douze, qui, par la suite, ont été récupérés par les villageois.