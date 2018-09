Présidentielle – L’Union européenne dépêche une mission d’observation

Une équipe d’observateurs électoraux est à Madagascar depuis une semaine. La situation préélectorale est ainsi évaluée. Le nouvel ambassadeur Giovanni Di Girolamo affiche son optimisme.

Crédibili­ser. La vie politique à Madagascar sera passée au peigne fin. Lors de la conférence de presse de présentation du nouvel ambassadeur de l’Union européenne à Madagascar, Giovanni Di Girolamo a annoncé la venue d’une équipe d’observateurs électoraux.

« L’objectif est de mettre en place une élection transparente et acceptée par tous. L’Union européenne dépêche une mission chargée d’observer la phase préélectorale (…) ils vont regarder les médias, le financement des campagnes et vont essayer de comprendre la phase préélectorale », a-t-il affirmé. Conduite par Cristian Preda,membre du parlement européen, la première équipe d’observateur présentera les tenants et les aboutissants de leur mission à la fin de ce mois.

Suite à une requête de Madagascar, l’Union européenne a ainsi accepté d’envoyer une mission d’ob­ser­vation électorale. Une première vague est ainsi arrivée dans la Grand île depuis le 21 septembre.

Composée d’une chef observatrice adjointe et de huit analystes, ils vont s’intéresser particulièrement aux préparatifs logistiques du scrutin, la campagne électorale, les opérations de sensibilisation des électeurs, le jour du vote, le décompte des voix, la consolidation et la publication des résultats. Ils assurent également un suivi des éventuelles plaintes et du contentieux électoral.

Une autre équipe composée de quarante observateurs va prendre le relais pour être déployés à partir du 6 octobre.

Sept critères

La présence d’observateurs internationaux cautionne la validité d’une élection depuis les années 1990. Dans le site de l’Union européenne, la mission d’observation repose sur sept critères pour évaluer la qualité d’une élection.

La neutralité de l’administration, l’équité de l’accès aux ressources de l’État, l’équité dans l’accès aux médias, la liberté d’expression des électeurs ainsi que « toute autre question qui concerne le caractère démocratique de l’élection, par exemple violence de campagne, état de droit, cadre législatif Le déroulement du scrutin et le dépouillement des votes ».

Lors de sa rencontre avec la presse, l’ambassadeur de l’Union européenne affiche son optimisme sur la situation à Madagascar. En rappelant les étapes franchies depuis quelques mois, il estime qu’on est sur le bon chemin. « Dans ce processus en tenant compte de l’histoire récente de Madagascar, où il y a des élections problématiques, il y a le respect de la Constitution, la formation du gouvernement d’unité nationale présidé par un fonctionnaire international, on a aussi eu l’audit de l’Organisation internationale de la francophonie », constate-t-il.

À quelques jours du début de la campagne électorale, les tensions politiques sont palpables. Les états-majors politiques sont sur le qui-vive. Ainsi, les moindres failles d’un camp sont largement exploitées par ses adversaires à travers les médias et les réseaux sociaux. Il est ainsi attendu les effets de la présence dissuasive des observateurs de l’Union européenne.