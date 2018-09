Mahajanga – Trois quartiers en feu en deux jours

Les flammes ont fait des dégâts à Mahajanga, sans que les pompiers puissent intervenir efficacement. D’autant plus que le vent souffle fort actuellement.

Jamais deux sans trois ! En moins de deux jours, trois incendies ont ravagé des maisons d’habitation à Mahajanga. Mercredi vers 10h30 du matin, les flammes ont détruit huit maisons dans le fokontany d’Aranta, secteur 1.

Au total, trente-deux personnes se trouvent sans abri et plus de cinq millions d’ariary sont également partis en fumée dans cet incendie. Un court-circuit électrique dans une maison fermée aurait provoqué ce dégât.

« Le sinistre s’était produit quand l’électricité a été rétablie, après un délestage. Comme la maison était vide, personne n’a pu éteindre les flammes qui se sont alors propagés sur les cases alentour. la plupart d’entre elles était en tôle et de toit en satrana. Tout ce qui était à l’intérieur de ces huit maisons a été réduit en cendre », a relaté le chef du fokontany d’Aranta.

Le comble est que les soldats du feu n’ont pas pu approcher au plus près l’incendie car le camion-citerne ne pouvait l’atteindre faute d’accès.

« Les constructions sur la voie publique pullulent et bloquent l’accès au secours. Les ruelles et les servitudes de passage n’existent plus. Il faut trouver une solution car c’est la seconde fois qu’un incendie se produit dans le quartier », a déploré le chef du fokontany. Seuls les riverains ont circonscris les feux jusque tard vers midi de ce mercredi.

Solidarité

Par ailleurs, dans la même journée, l’après-midi, à Tanambao Sotema, une maison de quatre chambres a également été le théâtre d’un incendie vers 16h30. L’origine du feu reste inconnue, d’après la locataire. Elle n’était au courant du sinistre que tard dans la soirée. En désespoir de cause, les sinistrés lancent un appel à la solidarité, pour qu’on leur vienne en aide car tous leurs biens ont été dévorés par les flammes. Comme ce fut le cas à Aranta, les sapeurs-pompiers n’ont pas pu participer à l’opération d’extinction des feux, faute d’accès pour leur camion-citerne.

Enfin, hier vers 7h du matin, le bureau de dépôt des marchandises saisies par la Police municipale de la commune urbaine de Mahajanga a également été victime d’un début d’incendie. La situation a été vite maitrisée.

Face à ces situations, l’on pourrait croire que quelqu’un s’amuse à mettre le feu à Mahajanga. Or le vent qui souffle fort depuis quelques jours a aussi attisé les flammes. De même, l’imprudence des gens et le mauvais état du matériel et des installations électriques dans les maisons et cases y sont pour quelque chose. Avec surtout le délestage.