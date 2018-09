Grand Tana – Un financement de deux millions d’euros

Le renforcement de l’ingénierie de formation urbaine, priorisant les communes de l’agglomération d’Antana­narivo, une des composantes du projet « Gouvernance Urbaine du Grand Antana­narivo » (GUGA) est financé par l’Agence française de développement (AFD).La signature de la convention de financement de 2 millions d’euros s’est déroulée hier entre l’Agence française de développement entre Bertrand Willoquet, directeur des Trois Océans de l’AFD et Vonintsa­lama Andriambololona, ministre des Finances et du budget (MFB). L’ambassadeur de France à Madagascar, Véronique VoulandAneini, est également co-signataire.

Financé en tout à hauteur de 5 millions d’euros grâce au don du Gouvernement Français, le projet GUGA vise, dans l’ensemble, à améliorer la planification de l’agglomération et l’efficacité des services urbains grâce à la création d’une agence d’urbanisme, au renforcement des capacités des communes du Grand Anta­nanarivo, ainsi qu’à l’ingénierie de formation urbaine, via un appui à l’Institut National de la Décentra­lisation et du Développement Local (INDDL). « Cette composante relative au renforcement de l’ingénierie de formation urbaine en priorisant les communes de l’agglomération d’Antananarivo, va s’étaler sur 4 ans. Ces 2 millions d’euros seront destinés au renforcement de capacités de l’INDDL à devenir le pôle de référence de la politique nationale de décentralisation et de développement local en matière de Renforcement de capacités des collectivités locales », explique le ministère des Finances et du budget.

Le renforcement de capacités des 27 communes du Grand Antananarivo à travers l’INDDL est prévu. Il s’agira d’élaborer des Plans de Renforcement des capacités en vue d’une meilleure maitrise du développement urbain du Grand Antana­narivo et un meilleur niveau de services urbains offerts. Le financement de l’autre composante de ce projet GUGA est déjà en cours de négociation.