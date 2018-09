Coopération – Le nouvel ambassadeur prône la continuité

Giovanni Di Girolamo, nouvel ambassadeur de l’Union européenne à Madagascar indique continuer le Programme indicatif national prévu dans le 11e Fonds européen de développement (FED).

Optimisme. Comme l’a indiqué l’ancien ambassadeur lors de ses adieux en juillet dernier après quatre années d’exercice à Madagascar, qu’il partait avec beaucoup d’opti­misme, le nouveau, Giovanni Di Girolamo, qui s’est présenté hier devant la Presse, a affiché le même intérêt pour la réussite des efforts de développement du pays.

« La coopération entre l’Union européenne et Mada­gascar existe depuis soixante ans. Elle continue de reposer sur la coopération politique, commerciale et l’aide au développement », souligne le nouvel ambassadeur. « Un programme d’aide de 518 millions d’euros a été mis en œuvre, dans le cadre de la 11eme tranche du Fonds européen de développement (FED) couvrant notamment trois axes principaux, à savoir le développement rural, la gouvernance et les infrastructures », continue-t-il. Le diplomate ne voit pas de raison pour ce que tout cela ne continue pas. « Ni la période électorale et les préparatifs actuels aux élections, ni la mise en place d’un président par intérim pour diriger le pays n’affectent en rien la continuité des activités et les priorités de développement entreprises à Madagas­car », souligne-t-il. Giovanni Di Girolamo a par ailleurs souligné que l’octroi de cette aide publique au développement n’empêche pas la recherche d’autres instruments de financement privés ou « blending » pour d’autres projets tels ceux relatifs aux réhabilitations de routes.

Observateurs

Tout est ainsi au beau fixe sur le plan du développement économique, à entendre l’ambassadeur. Les élections intéressent également le premier partenaire économique du pays. « À la demande du gouvernement malgache, l’Union européenne suit de près les élections présidentielles qui vont se tenir incessamment et va envoyer une centaine d’observateurs électoraux », fait savoir le nouvel ambassadeur. Une mission d’observations électorales débarquera ainsi en fin de semaine et mènera des observations sur le travail des médias, le respect des lois et règles pré-électorales à travers le pays. « Les détails techniques de cette mission seront connus dimanche prochain », indique-t-il. « Il y a et aura toujours des contestations lors des élections comme ce qui se passe dans les autres pays. L’important est que ces élections se déroulent dans le respect des lois et que les élections soient acceptées par tous », conclut le diplomate. Une réponse diplomatique aux questions chaudes du moment telles le sondage interdit de publication ou encore la revendication de reporter les élections.

Une solide expérience

Giovanni Di Girolamo a pris fonction à Madagascar le 17 septembre en tant qu’ambassadeur, chef de célégation de l’UE. De nationalité italienne, il est né à Naples Italie le 22 mai 1962. Titulaire d’un diplôme universitaire en Sciences politiques de l’Istituto Universitario Orientale de Naples, il a reçu des formations postuniversitaires en économie, relations internationales, diplomatie et droit international. Fonctionnaire de l’UE depuis 1992, il a été en poste au Nigeria (1992-1995), en Syrie (1995- 2000), en Bulgarie (2000-2004), au Canada (2008-2012) et au Nicaragua (2014- 2015).

Lorsqu’il a été en poste à Bruxelles, Di Girolamo était responsable des relations de l’UE avec le Mexique (2004-2008) et il a ensuite travaillé comme conseiller auprès du directeur des Finances du Service Européen d’Action Extérieure (2012-2014). Il a une formation bien variée du point de vue géographique. Le 21 Septembre dernier, ce chef de délégation de l’Union européenne à Madagascar, a présenté ses lettres de créances au Président de la République par intérim, Rivo Rakotovao au Palais présidentiel d’Ambotsirohitra pour renforcer le dialogue politique entre l’Union européenne et les autorités malgaches.

La contribution de l’UE dans sa coopération avec Madagascar est axée sur trois axes à savoir la gouvernance, le renforcement institutionnel et structurel comme sa contribution au processus électoral, et le développement rural et les infrastructures.