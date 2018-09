Athlétisme – JOJ Buenos Aires – Cléot, remplacé par le COM

La fédération malgache d’athlétisme se plaint du remplacement de l’unique athlète qualifié aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, en Argentine.

Le conflit s’amplifie. « Le Comité olympique malgache (COM) prive Jeyonne Cléot Vavara des Jeux Olympiques de la jeunesse d’été (JOJ) », a dénoncé hier les dirigeants de la fédération malgache d’athlétisme à Alarobia lors d’une conférence de presse.

Injuste, le premier et l’uni­que athlète qualifié aux Jeux de Buenos Aires en Argentine (6 au 18 octobre) a été remplacé discrètement par une autre, par le COM d’après toujours l’équipe de la fédération malgache d’athlé­tisme (FMA). Au lieu de sanctionner la fédération, par ricochet c’est l’athlète porte-fanion du pays et du continent africain qui est victime du confit interminable entre COM et FMA.

Les dirigeants de la fédération avec l’athlète, Cléot Vavara, du club Groupe Siteny en présence de son père a dénoncé au média l’action mal intentionnée d’un des membres du comité exécutif et décideur au sein du COM. Madagascar a été représenté par deux athlètes aux Jeux africains de la jeunesse en Algérie en juillet.

L’un d’eux, Cléot a obtenu sa qualification pour les IIIes JOJ d’été en intégrant le top 5 du classement final de l’épreuve de 400m. « Cléot a eu sa qualification selon le quota déterminé par l’IAAF… De plus, la participation malga­che aux JAJ, qualificatifs aux JOJ a été prise en charge par l’État malgache alors que le COM a osé, sans scrupule, modifier la liste en larguant le tout premier malgache et unique qualifié », a précisé Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA.

« Nous avons appelé à plusieurs reprises le secrétaire général du COM pour régler l’incident mais il ne décroche jamais… Nous avons eu au téléphone le président du COM, le 14 août. Et il nous a indiqué de formaliser la qualification de Cléot auprès de l’IAAF, mais en vain… », explique le numéro un de la fédération.

Bras de fer

La date butoir d’engagement nominatif était le 31 août et le nom de Cléot a été remplacé par une spécialiste en demi-fond, engagée en 400m, Christelle Rakotomalala, une athlète de Bongolava. Ces deux athlè­tes sont tous pensionnaires du programme sport-études à l’ANS Ampefiloha.

« J’ai entamé ma préparation dès mon retour des jeux africains. J’ai du rentrer un moment à Toliara pour passer le bac et j’ai appris lors de la deuxième journée des examens que je ne figure pas dans la liste de ceux qui feront le voyage à Buenos Aires », raconte Cléot, déçu. Un technicien de la fédération a même signalé que le COM a engagé bien avant le nom de l’athlète qui a pris la place de Cléot en espérant que la Grande île n’aurait aucun qualifié.

« On ne peut espérer aucun développement du sport avec une telle mentalité … », a conclu la locataire d’Alarobia. Joint au téléphone, le secrétaire général du Comité olympique, Jean Alex Harinelina Andriamanarivo a riposté que « Madagascar n’a aucune qualification, mais plutôt bénéficiaire de l’universalité de place (wild card) car l’engagement de nos athlètes date du 31 mars. Et c’est la fédération qui veut polémiquer sur cette affaire… . C’est un technicien de la fédération qui nous a donné le nom de l’athlète qui représentera le pays en athlétisme. Nous ne pouvons pas changer comme ça le nom d’un qualifié olympique », a-t-il ajouté. Le bras de fer continue donc entre COM et FMA.