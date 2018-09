Andoharano – Ankazobe – Un automobiliste meurt calciné

Un 4×4 a fait une sortie de route avant de prendre feu au fond d’un ravin à Andoharano-Ankazobe, hier à 4h du matin. Son chauffeur meurt calciné.

Drame routier. Un homme a été carbonisé à bord de son tout-terrain, hier aux alentours de 4 h du matin, à Andoharano, à dix-huit kilomètres au nord d’Ankazobe. Personne n’a réellement vu le début de l’accident. D’après les traces de pneus, le véhicule est rentré dans le décor avant de faire plusieurs tonneaux jusqu’en contrebas à environ quatre-vingt mètres. Puis, il s’est enflammé puis réduit en ferrailles. C’était un automobiliste surpris par une fumée noire qui a donné l’alerte à la gendarmerie, à proximité. Des éléments sont alors partis comme une traînée de poudre pour voir ce qui se passait. Sur place, ils se sont dépêchés d’éteindre le feu. « Ensuite, nous avons inspecté le 4×4 et l’on a découvert un corps brûlé, encastré à l’intérieur. La dépouille méconnaissable a été retirée de la voiture », a indiqué un gendarme au constat.

Les papiers du véhicule et le permis de conduire du chauffeur étaient éparpillés partout. L’on savait que la victime est à la fois chauffeur et propriétaire de l’auto­mobile. Il aurait voyagé seul depuis Mahajanga vers Antananarivo, à en croire les témoignages concordants. Dans la journée d’hier, sa famille reste inconnue. Personne ne s’est encore manifesté auprès des enquêteurs. De source hospitalière d’Ankazobe, la dépouille mortelle a été déposée à la morgue.

Des cas analogues

Les dégâts matériels étaient lourds, puisque rien n’a pu être récupéré du 4×4. L’origine de cet accident mortel de la circulation demeure indéterminée. Les traces relevées sur le goudron ont pourtant laissé à penser que le véhicule aurait roulé un peu trop vite. C’est ce qu’ont déduit les gendarmes à propos des circonstances, pour essayer d’expliquer la cause du drame.

Après les tonneaux suivis d’embrasement d’un autobus à étage, faisant une vingtaine de morts et de blessés, à Ambohitromby-Ankazobe, il y a un an, c’est la deuxième voiture détruite dans les mêmes circonstances.

Malgré les balises, panneaux de signalisation, bandes blanches, casseurs de vitesse et avertisseurs qui viennent récemment d’être rénovés sur cet axe, les drames s’enchaînent. Une dizaine de pertes en vies humaines a à chaque fois été déplorée.