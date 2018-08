Toliara Sands – Un projet en péril

Les manifestations persistent à Toliara pour contester le projet d’extraction d’ilménite à Toliara. Des dessous politiques en filigrane.

Débordement. La demande de permis unique pour la recherche et l’exploitation, pour une seule délimitation de carré minier, accordée, dernièrement par l’État malgache au projet Toliara Sands devient la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le vase du député de Toliara I, Siteny Andrianasoloniako et celui d’associations de natifs de Toliara qui n’ont cessé de manifester depuis le 7 août. «Je me manifeste maintenant parce que c’est seulement maintenant que j’apprends à quel point ce projet constitue un danger pour les communautés locales», nous répond-il hier au téléphone. «Cette compagnie n’a jamais révélé la vérité sur les impacts néfastes des exploitations d’ilménite à Ranobe», ajoute-t-il.

Le parlementaire parle d’effets radioactifs, de déforestation, de disparition de milliers de baobabs, de perte d’emplois notamment des pêcheurs de la Batterie, où sera implanté le port. Les contestations se sont estompées en 2017 mais reprennent de nouveau car, ainsi, d’autres informations n’ont pas été divulguées. Les avis divergent dans cette situation qui dérange.

Explications

D’autres avancent que ceux qui manifestent dans la rue, sont des gens manipulés. «Beaucoup ne comprennent même pas en profondeur les enjeux de la situation. Ils ont essayé de bloquer le passage vers le site d’essai d’exploitation à Ranobe», ajoutent-ils. On apprend que pour l’heure, face à ces incitations, les représentants du projet Toliara Sands n’ont ni répondu, ni appelé les forces de l’ordre.

«À l’approche des élections, des manœuvres se dessinent pour gagner encore plus le cœur des électeurs et encore plus d’argent», argumente un «olobe», notable de la commune d’Ankili­malinike. Toujours est-il que ces agitations entraînent du retard dans le chronogramme d’extraction prévue à l’horizon 2020-2021. «La délivrance des six types de permis, de recherche, environnemental et communiquée à la population de Toliara, au mois d’octobre de l’année dernière, n’a pas crée autant de remous». Le projet Toliara Sands, n’a pas voulu répondre à nos demandes d’informations. Le ministère des Mines et du pétrole fait savoir que Toliara Sands est un projet privé. C’est pour ainsi dire que la compagnie minière, gère, à sa façon la situation. Les sources locales contactées précisent pourtant que le cahier de charge n’est pas assez expliqué aux populations. Ce manque d’explications met en danger tout l’investissement de la compagnie minière. Près de 300 millions de dollars ont été apportés par le projet Ranobe d’extraction d’ilménite, de zircon et de ritule, à cheval entre la commune d’Ankilimalinike et de Tsianisiha. Les explorations ont commencé en 1998. 900 millions de dollars de revenu total seront versés à l’État dans les vingt prochaines années. 12 millions de tonnes de minerais seront exploitées durant la période du projet, défini, jusqu’à 60 ans. 600 000 tonnes de production annuelle sont attendues.