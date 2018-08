Pression d’eau en hausse – Les tuyaux de conduite d’eau éclatent à Toliara

Alors qu’aucune pluie n’est tombée, les passants ont remarqué ces derniers jours, dans la ville de Toliara, la présence de flaques d’eau un peu partout dans quelques artères de la commune urbaine. Parfois, des jets d’eau jaillissent au beau milieu de la chaussée, entraînant des ruissellements d’eau qui débordent les trottoirs et les égouts.

Face à cette situation, l’équipe technique de la Jirama est à pied d’œuvre depuis quelques semaines pour essayer de régler d’urgence ces incidents intermittents. « Nous sommes en train de colmater les brèches accidentelles sur les tuyaux de conduite de la ville, qui ont éclaté face à la forte pression et débit d’eau », indique Richard, responsable de la distribution d’eau de la Jirama à Toliara.

Selon le technicien de la Jirama, ce désagrément est la résultante de plusieurs facteurs, notamment la vétusté des réseaux avec une moyenne d’âge de cinquante ans et leur non-conformité car les tuyaux sont en fonte ou galvanisés.

Or, ces matériaux ont une durée de vie de dix à quinze ans au maximum, et sont souvent obstrués par le calcaire et l’érosion de l’eau légèrement salé, explique-t-il. Ces branchements ont été détectés au fur et à mesure que les travaux de rénovation avancent.

En outre, vu son état, l’ancien réseau d’alimentation en eau potable n’a pas supporté la forte pression de l’eau estimée actuellement à 2 bars après la réhabilitation du réseau. Ce qui a provoqué plusieurs éclatements et endommagé les raccordements au niveau de plusieurs quartiers de la ville, engendrant d’énormes déperditions d’eau, explique toujours le responsable technique.

L’équipe technique de la Jirama, précise d’ailleurs que dix interventions par jour sont nécessaires pour réparer les tuyaux endommagés. « Avant-hier dans le fokontany d’Ampasikibo, le tuyau en fonte a été décalotté sous la force de la pression du réseau. »

« Mis sous pression, le bitume de la route et l’accotement ont été détériorés sur 15 m² environ », raconte Bruno Relido, un résident du quartier. Mais toujours d’après le quadragénaire, durant l’intervention de la Jirama, les habitants ont été privés d’eau durant plusieurs heures.

Les techniciens de la Jirama précisent que c’est dans les fokontany de Sanfily, Besakoa et Toliara-centre que les cas de rupture sont souvent décelés. Ils préconisent que la seule alternative face à cette situation est de remplacer tous les canaux de conduite vétustes.

« De nouveaux matériaux plus adaptés d’une durée de vie beaucoup plus longue sont disponibles actuellement, sur le marché comme le poly (chlorure de vinyle) sur-chloré (PVC-C) communément appelé tigre », affirme-t-il.

Francis Ramanantsoa