Football – présidentielle – Candidats à vos marques

La commission électorale a choisi le 27 octobre, pour tenir le scrutin présidentiel de la FMF. Celui-ci se fera, peu importe l’issue des litiges concernant les ligues de V7V et Haute-Matsiatra.

Rendez-vous dans deux mois. « Nous avons choisi le samedi 27 octobre pour élire le président et des membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football. Nous avons déjà communiqué cette date à la FIFA et il n’y a eu aucune objection. Le dépôt de candidature s’ouvrira le 4 septembre. Les candidats à la présidence auront un mois pour déposer leurs dossiers et les postulants au comité exécutif, vingt jours », annonce Lala Raherimanana, président de la nouvelle commission électorale, hier en conférence de presse, au Trano Bongo à Tanjombato.

Concernant le lieu où se tiendra l’élection, il sera déterminé prochainement.

« Je tiens à rappeler les quatre critères pour pouvoir prétendre à la présidence fédérale. Il faut avoir entre 21 et 70 ans, être présenté par trois ligues, proposer un programme quadriennal et avoir exercé une activité dans le domaine du football », détaille-t-il.

« Cette élection présidentielle sera menée à terme, peu importe l’issue des litiges au niveau des ligues de Vatovavy-Fitovinany et Haute-Matsiatra », souligne également Lala Raherimanana. Les scrutins régionaux n’ont pas pu être menés à terme dans le Vatovavy-Fitovinany et la Haute-Matsiatra. Il faudra donc reprendre là où le processus s’est arrêté.

« Dans le Bongolava, il y a eu accrocs, mais un président de ligue a déjà été élu au final malgré tout, et un résultat officiel a été publié par la précédente commission. Une telle décision est définitive. Le cas du Bongolava est déjà clos. Il faut maintenant boucler les scrutins dans le Vatovavy-Fitovinany et la Haute-Matsiatra, que nous prévoyons pour le mois de septembre. Il n’est pas exclu de les délocaliser, si besoin est, pour des raisons de sécurité. Et ce, pour éviter des incidents comme ce qui s’est produit dans le Bongolava », conclut-il.