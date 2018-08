Examen du Baccalauréat -Des centaines d’absents aux épreuves d’EPS

Les épreuves du baccalauréat commencent avec quelques incidents à Antananarivo. Des centaines de candidats ont manqué à l’appel.

Tiana, un candidat à l’examen du baccalauréat, est arrivé au stade de Mahamasina, tout essoufflé et inquiet, hier, vers midi. Il a raté les épreuves d’Éducation physique et sportive (EPS). Son nom figure dans la liste des candidats qui devraient passer les épreuves, hier matin, mais il était absent. «Notre établissement scolaire n’a pas encore distribué nos convocations. Ce sont des amis qui m’ont fait savoir que mon nom a été appelé, ce matin (ndlr : hier matin). Je suis venu pour tenter ma chance », lance-t-il.

Au moins deux cent dix candidats ne se sont pas présentés au premier jour des épreuves. Au stade du collège Saint Michel Amparibe, le chef de centre en a compté autour de quatre vingt. Au stade de l’Académie nationale des sports (ANS) Ampefiloha, cinquante huit candidats ont été absents. Plus de quatre vingt ont manqué à l’appel au stade de Mahamasina, qui accueille les candidats de la série A2 des six arrondissements d’Antananarivo-ville. «On ne connaît pas vraiment le motif des absences. Certains sont peut-être malades. Il se peut que d’autres n’ont pas encore reçu leur convocation», précise Saholy Avelyne Razafiarivony, chef de centre.

Non récupérées

Au moins six établissements scolaires et quelques dizaines de candidats libres à Antananarivo n’ont pas récupéré leur convocation, en ce début d’épreuves. «Je ne savais pas où je devrais récupérer la convocation, ni à quelle date », indique un autre candidat qui a, également, raté son examen.

Gare à ces absentéistes. Les absences ne sont pas tolérées sans motifs valables. «Ce n’est pas évident qu’un candidat ne soit pas au courant des organisations. Ils doivent nous présenter des motifs pour pouvoir se présenter aux épreuves, à une date ultérieure », précise Vidoc Manantsoa Ravoahangy, coordonnateur de l’EPS. Ces cas d’absence perturbent les organisations déjà établies. «Si un établissement scolaire n’a pas donné la convocation d’un candidat car ce dernier ne s’est pas acquitté de ses frais de scolarité, le responsable de l’école doit le mentionner dans une lettre. Si le candidat a été malade, nous exigeons l’ordonnance du médecin», explique François Randrianasolo, un interrogateur à Mahamasina. Les épreuves d’EPS se dérouleront jusqu’au 7 septembre. Pour les candidats des séries A1 et C, le début des épreuves est reporté pour le 31 août. Le stade d’Alarobia est encore occupé, en ce moment.