Élection – Le FFKM brosse le profil de son Président

Dans une déclaration, le FFKM appelle ses fidèles à aller aux urnes. Il présente, par ailleurs, les caractères de son chef d’État idéal.

Une consigne de vote. Le message lancé par le comité central du Conseil chrétien des églises à Madagascar (FFKM), laisse entendre un dirigisme sur un candidat idéal pour lequel les fidèles devraient voter. Dans une déclaration signée par les quatre chefs des églises au sein du Conseil, datée du 19 août, son comité central présente cinq points de caractère que devraient avoir le candidat qu’il faudrait élire président de la République.

« Faites le bon choix pour ne pas le regretter après », déclare le FFKM. Dans cette déclaration où il appelle les électeurs à aller aux urnes, le Conseil œcuménique affirme sans ambages que « la personne à élire devra », premièrement, être croyante et craindre Dieu. Le Conseil chrétien des églises de Madagascar souligne qu’ici Dieu s’entend suivant le sens de la Sainte Trinité c’est-à-dire le Père, le Fils et le Saint esprit.

Le FFKM, de prime abord, exclut tout candidat dont la confession défend une autre conception de Dieu. Le FFKM soutient, aussi, que le candidat à élire Président devrait être celui dont « la volonté de servir la population et le pays est avérée ». À la lecture de sa déclaration, le comité central du Conseil œcuménique

voudrait que le prochain locataire d’Iavoloha soit une personne ayant déjà fait ses preuves dans les affaires publiques.

Dans le profil du candidat idéal qu’il brosse, le FFKM indique en troisième point que « la personne à élire devra (…) être une personne ayant déjà démontré qu’il est capable de faire des choses pour la reconstruction du pays ». La déclaration du comité central du Conseil chrétien des églises de Madagascar inscrit, par ailleurs, un critère politique dans son entendement à être candidat idéal au poste de président de la République.

Incontournable

La déclaration du comité central du FFKM souhaite, visiblement, que le prochain chef d’État soit « une personne d’ouverture, qui acceptera de travailler avec les diverses forces vives ». Le Conseil œcuménique avance, enfin, que celui que les électeurs devraient élire comme nouveau locataire d’Iavoloha devrait être une personne ayant une « exemplarité », dans son comportement et sa lutte pour la vérité.

La date de la déclaration du FFKM, hier, indique, par ailleurs, qu’il a été rédigé avant la clôture de la période de dépôt des dossiers de la candidature à la présidentielle et la publication par la Haute cour constitutionnelle (HCC), de la liste officielle des participants à cette joute pour la conquête d’Iavoloha. Le moment choisi pour le partager à la presse ne semble, toutefois, pas anodin.

Bien qu’elle ait été datée depuis plus d’une semaine, la déclaration n’a été partagée aux journalistes qu’après le tirage au sort des numéros qu’endosseront les candidats lors de la bataille électorale. Le Conseil chrétien des églises de Mada­gascar, par ailleurs, prend soin d’entretenir le flou sur celui ou celle qui correspondrait au profil qu’il brosse pour éviter que des candidats s’estimant remplir les critères avancés par le FFKM pourraient en faire un argument de campagne. D’autant plus que la plupart des prétendants à la magistrature suprême affichent à outrance leur foi et leur assiduité aux offices religieux.

Le poids sociopolitique des églises du FFKM et leur influence sur leurs fidèles et la population en général, en font des acteurs incontournables à séduire pour les candidats à une élection présidentielle. À la lecture de sa déclaration, le comité central du FFKM semble, toutefois, avoir son idée de

« son » Président idéal.

Cette sortie tendant à influencer le choix des électeurs de la part du Conseil œcuménique pourrait, du reste, déplaire à certaines sensibilités. Certains chefs d’églises, d’autant plus, affirment vouloir dissocier les affaires de l’église et la politique. En introduction de sa déclaration, le FFKM soutient, toutefois, que dans la conjoncture actuelle, l’église endosse son rôle de « guide ».