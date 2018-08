Diana – La DGI célèbre sa vingtième année

Pour marquer son anniversaire à Antsiranana vendredi, la Direction générale des Impôts veut changer la vision des contribuables à son égard.

Après Toliara, Fianarantsoa et Mahajanga, c’est au tour de la capitale du Nord d’accueillir vendredi, la célébration des vingt ans d’existence de la Direction générale des impôts (DGI). Des activités culturelles et sportives ont été organisées pour marquer l’évènement, débutant par un carnaval, suivi d’une cérémonie officielle qui a vu la présence des autorités locales.

Outre l’inauguration d’une stèle élevée à l’intérieur du jardin de la Place Foch, la DGI a procédé au vernissage des stands installés devant le Bloc administratif pour tenir des expositions historiques dont l’objectif est de changer la vision des visiteurs concernant la direction générale. L’on a remarqué la participation d’organismes partenaires et d’autres services publics.

L’occasion a permis au directeur général des impôts, Youri Garris Razafindrakoto, de présenter les attributions de son département et d’informer sur les progrès et innovations apportés depuis 1998, dans les services des impôts, notamment en matière technologique.

« Car la direction générale est un service public comme un autre, et nous nous efforçons de toujours rendre moins complexe le système fiscal afin de servir au mieux le contribuable et de l’aider à s’acquitter plus aisément de ses impôts», explique-t-il. D’où le lancement du « Hetra on line ».

Impôt en herbe

Pour sa part, Diallo Dimasy, directeur régional des impôts de DIANA, a saisi l’occasion pour montrer aux visiteurs les résultats des recettes dans les cinq centres fiscaux de la région, conformément au défi défini par le directeur général, axé sur l’instauration et la consolidation du partenariat avec les contribuables.

Il s’agit exactement de l’installation des bureaux des impôts de proximité pour une meilleure relation de confiance entre les contribuables et ce service public.

Une campagne de sensibilisation et de conscientisation auprès des contribuables sur les nouvelles dispositions fiscales a aussi été menée.

Outre le jeu Impôt en herbe, une conférence placée sous le thème « le civisme fiscal, levier du développement de Madagascar» a été aussi programmée pour permettre aux panelistes de donner leur avis.

Malgré les explications, le débat s’est plutôt concentré sur les doutes et les craintes des assistants sur le trajet et l’utilisation réels des impôts à Madagascar, ainsi que la redevabilité de l’État qui reste encore floue.

D’après le public, les retombées du paiement des impôts sont moindres, ce qui favorise l’incivisme fiscal.