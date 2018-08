Concours national de la chanson en Français – Seize talents en herbe en finale

La grande finale de la septième édition du Concours national de la chanson en français verra la participation de jeunes talents de toute l’île. La finale sera le 2 septembre.

Treize dans la catégorie interprétation et trois dans la composition vont affronter la dernière ligne droite de la grande finale de la septième édition du Concours National de la Chanson en Français ou CNCF, après la demi-finale du dimanche 26 août à l’Alliance Française d’Andavamaba (AFT). Vingt-sept candidats se sont présentés devant le jury et le public avec leur prestation dans le but d’obtenir le ticket pour la finale.

La chanteuse Minah Bolimakoa, Mireille Andersen, DGA de l’Alliance Française, et Andrianina, professeur de français de l’AFT les ont départagé par la qualité de leurs textes et de la mélodie qui va avec pour les interprétations, et par la finesse d’incarner une chanson française de leur choix. Les seize finalistes ont obtenu leur passe pour la finale régionale, tandis que l’AFT a octroyé une attestation de participation aux demi-finalistes.

La finale, pour la capitale, se tiendra dans le local de l’AFT le dimanche 2 septembre à partir de 14 heures.

Toutes les Alliances Françaises de Madagascar mettent en œuvre ce projet dans leurs régions respectives. Les finalistes de chaque région viendront à Antananarivo, à la charge de l’organisation, pour disputer la grande finale qui aura lieu le 23 septembre à l’AFT. « L’objectif du CNCF est de promouvoir les talents restés dans l’ombre. Un séjour d’une semaine dans un site touristique de Madagascar attend les deux lauréats de cette édition, pour les deux catégories : interprétation et composition. Cette édition est parrainée par Sébastien Folin, une personnalité de l’audio-visuel de l’Hexagone », précise Hasina Rakotondrazaka, assistante de communication de l’AFT.