Refondation – Le mouvement va se poursuivre

Le mouvement pour la refondation a obtenu les autorisations nécessaires. Les manifestations se poursuivront quotidiennement, à partir de ce jour.

Déterminés. Les leaders du mouvement pour la refondation (HFI) persistent et signent. Des manifestations journalières seront organisées au parvis de l’hôtel de ville à partir de ce jour. Ayant rempli les conditions requises, selon les lois en vigueur, les meneurs du mouvement ont pu franchir le portail du parvis sans incident. « Nous avons eu à la fois l’autorisation de la commune urbaine d’Antananarivo et de la préfecture de police. Ainsi, nous vous donnons rendez-vous demain [ndlr : ce jour) pour continuer la lutte jusqu’à la satisfaction totale de notre revendication », martèle le docteur Harison Razafin­drakoto pendant son intervention.

Après avoir fait patienter leurs partisans pendant quelques heures, les leaders du mouvement pour la refondation sont arrivés au parvis vers 13 heures. Après avoir assuré la logistique, la série de discours a commencé. «Nous avons eu l’autorisation du préfet de police, ce matin [ndlr: hier matin] et c’est à partir de cela que nous avons tout organisé. C’est pourquoi nous avons pris des mesures provisoires concernant la sonorisation », a confié le docteur Harison Razafin­drakoto.

Objectif

Les allocutions des intervenants réitèrent les positions du HFI face au contexte qui prévaut. Ils contestent la tenue d’une élection qui ne sert qu’à légitimer l’accession au pouvoir de ceux qui ont appauvri la Nation en pillant ses ressources.

Par ailleurs, ils affirment que certains partis ne visent que cet objectif pour de nouveau abuser et piller les richesses nationales.

« L’élection n’est pas une solution adéquate aux problèmes endémiques comme la corruption généralisée et les trafics en tout genre. C’est pour cela que nous revendiquons la refondation », s’insurge un des leaders du mouvement.

Mardi, l’accès au parvis de l’hôtel de ville a été interdit par les forces de l’ordre faute d’autorisation formelle du préfet. La place attenante au stade Maki à Andoha­tapenaka leur a été proposée. Après avoir insisté auprès de la préfecture de police, les leaders du mouvement ont reporté la manifestation. Avec les décalages inhérents à la sortie de l’autorisation de manifester, des efforts sont à mener pour mobiliser le grand public à rejoindre le mouvement. Ainsi, les partisans de la refondation donnent rendez-vous, ce jour, au parvis de l’Hôtel de ville Analakely. Avec l’autorisation de la préfecture de police et de la commune urbaine d’Antananarivo, l’occupation de cette place va se poursuivre. « Nous allons faire un rapport à la population sur les grandes orientations de la refondation et la nécessité du changement du système à Madagascar », explique le pasteur Edouard Tsarahame. La participation de tous les citoyens au mouvement est sollicitée pour que la refondation avance.