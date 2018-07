Prix des cinq continents – OIF – Raharimanana en finale pour son roman « Revenir »

« Le prix des cinq continents » a vu la participation de plus de cent trente œuvres littéraires, cette année, dont un roman malgache d’exception.

Une ode à la richesse de la littérature francophone, ainsi qu’à la plume, à la créativité et à l’imaginaire de ses auteurs. « Le Prix des cinq continents » gagne en envergure, ainsi qu’en engagement pour sa 17e édition. Des romans qui invitent, dans leur majorité, à une remise en question de notre société, qui prônent l’humanisme, ainsi que les valeurs fraternelles. De même qu’ils apportent une visibilité bienveillante aux vaincus, aux laissés pour compte et aux marginaux.

C’est ainsi que les cinq comités de lecture, en charge de la sélection, à ce prestigieux concours, décrivent les dix finalistes sélectionnés avant-hier. Le comité qui se compose de l’Association Passa Porta (Fédération Wallonie-Bruxelles), l’Association des écrivains du Sénégal, l’Association du Prix du jeune écrivain de langue française (France), le Collectif des écrivains de Lanaudière (Québec) et l’Association Culture Elongo (Congo). Parmi les finalistes, un auteur se distingue d’entrée du lot et éveille la curiosité des lecteurs francophones. Il s’agit de Jean-Luc Raharimanana, poète, dramaturge et romancier, qui, avec son roman « Revenir », sorti aux éditions Rivages (France), conquiert le comité par la poésie de son récit. Son roman s’affirme comme un hymne fiévreux au métissage et à la paix.

Comptant près d’une bonne trentaine d’années de carrière, Raharimanana a déjà plus d’une bonne douzaine de romans et d’œuvres littéraires à son actif. Avec « Revenir », il relate en conjuguant à s’y méprendre fiction et autobiographie, à travers les péripéties de son personnage principal nommé Hira.

Patriotique et engagé

Un roman à l’image de l’auteur lui-même, « Revenir » retranscrit un élan de patriotisme et de fierté dans ses lignes.« Vers quoi Hira, né le jour de la célébration du retour de l’Indépendance malgache veut-il vraiment revenir ? Vers les souvenirs enchanteurs de son enfance, composés de joie et d’allégresse ? Ou vers le passé de son paternel pacifiste et figure de l’opposition, plus torturée, violente et sombre? » questionne le synopsis du roman. De là, l’auteur nous conte une histoire avec un regard qui se rattache grandement à l’histoire même du pays. De 1947 aux images bien vivantes des soulèvements éstudiantins de 1972 et même au-delà.

« Revenir » immerge dans l’univers de Hira, où peut renaître la poésie de l’enfance perdue et où il devient nécessaire de se révolter et de dénoncer.

Le « Prix des cinq continents » sera remis le 9 octobre, en marge du XVIIe Sommet de la Francophonie en présence d’un prestigieux jury international, présidé par l’auteure Paula Jacques (France-Égypte). En outre, avec 10.000 euros à la clé, le concours contribue donc activement à la promotion des talents littéraires.

