Opération force de frappe – Des kidnappeurs chassés et éliminés

Le premier bilan d’une « opération force de frappe » depuis le 20 juillet en ville s’est terminé par la mort de deux kidnappeurs et vingt-et-un autres capturés vivants.

Quatre-vingt dix neuf jours semblent avoir suffi, selon le commissaire Jean de Matha Rakoton­drasoa, chef de service central des affaires criminelles (SCAC), à propos d’un gang de kidnappeurs. La brigade criminelle (BC) et les unités spécialisées de la police venaient de mettre fin aux agissements de vingt-trois ravisseurs, dont deux sont tombés sous leurs balles, à Ambohidroa et à Ambato­maro. Il reste encore six autres membres du gang à rechercher. Leurs signalements circulent depuis bien longtemps auprès de tous les services de police et de toutes les unités de la gendarmerie nationale.

D’après les informations judiciaires, le fameux Lama, l’un des cerveaux de rançonnement, activement recherché, a dirigé cette mafia sur toute opération. « Son nom, a été de nouveau révélé par ceux récemment arrêtés, lors de l’interrogatoire », a confié un détective de la BC, hier, à Anosy.

Les charges qui pèsent sur la bande sont principalement l’association de malfaiteurs, la tentative d’enlèvement et le rançonnement. Toujours dans le cadre de cette opération policière, onze sur ces vingt-et-un criminels ont déjà été placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès.

Récidiviste

Dida Vazaha, un dangereux criminel en termes de kidnapping, figure parmi les dix nouveaux chassés par les forces de la police. Il faisait l’objet d’un avis de recherche depuis 2014. Il a fini par être traqué grâce à l’exploitation des images enregistrées par les caméras de surveillance d’un magasin à Andravoahangy, dont le patron a été enlevé par son équipe et lui. La scène a bien été filmée. Des photos ont été imprimées. L’une d’elles montre Dida en train de fumer une cigarette après l’opération, avec un fusil d’assaut kalachnikov dans la main. Lors de leur dissuasion et arrestation dans une tentative de rapt à Ambatolampy, six portables, des pistolets automatiques, revolvers, fusils de chasse et des armes artisanales avec munitions ont été pris en leur possession.

L’investigation policière poursuivra son cours suivant l’objectif d’offre de sécurité par rapport à l’attente de la population.