Emploi – Pillage de ressources informatiques

Les conditions de travail à l’étranger encouragent les ingénieurs malgaches à quitter la Grande île. Un phénomène dénoncé par le GOTICOM.

Cri d’alarme. Le Groupement des Opérateurs des Technologies de l’Information et de la Communication (GOTICOM) craint un déclin grandissant du secteur TIC à cause du phénomène de débauchage massif des techniciens dans ce domaine par les entreprises étrangères. Ce constat a été exposé par l’association, hier, à la Chambre de commerce et de l’industrie d’Antana­narivo. « Le pillage des ressources informatiques de Madagascar par les pays francophones est en train de casser une dynamique évolutive du développement de ce secteur précis dans le pays », annonce d’emblée Jean Luc Rajaona, président du groupement.

Toutes les grandes entreprises informatiques à Madagascar sont victimes de ce phénomène. Notam­ment à travers un taux de « turn-over » annuel enregistré à plus de 30 % sur plus de sept-cents ressources spécialisées. Une fuite de compétences qui impacte considérablement sur la productivité et la qualité de prestation des services proposés par les sociétés informatiques basées dans la Grande île. « Étant donné que le secteur TIC pourvoit plus de quinze mille emplois directs et plus de soixante mille emplois indirects à Madagascar, la baisse de performance de ce secteur entraînera des millions de dollars de manque à gagner pour l’État et les entreprises. Nous tendons ainsi vers un appauvrissement intellectuel global du pays si cette situation persiste », argue le président du groupement.

Complicité

« Les cabinets de recrutement étrangers viennent à Madagascar, proposent d’attrayantes conditions de travail à la ressource formée par le groupement à travers l’ESTI (Ecole supérieure des technologies de l’information) ou d’autres établissements de formation de haut niveau. Normal que ces techniciens soient tentés d’embarquer dans l’aventure étrangère. Cependant, malgré les motivations, notamment financières, qu’on s’acharne à proposer des offres locales, ces derniers choisissent de partir parfois pour des salaires largement en deçà de leurs compétences », déplore Pierre-Paul Ardile, Directeur général d’E-Tech consulting, membre du groupement. Ce dernier qui, avec les autres membres, dénonce une complicité tacite de l’administration française en favorisant les dossiers d’octroi de visa pour les travailleurs du secteur TIC alors que la difficulté d’obtention de ce sésame est connue de tous. « Nous encourageons ces investisseurs à s’implanter à Madagascar de façon à éviter des pertes de compétences. Par ailleurs, nous constatons des politiques favorisant cette fuite de cerveau de la part de l’administration, qui va à contrario des partenariats et des aides au développement qu’elle propose au groupement depuis longtemps », conclut le président du GOTICOM.