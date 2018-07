Madagascar abrite ce week-end la phase qualificative de la Coupe d’Afrique de basket 3×3 zone Est. Six pays sont en lice au palais des sports Mahamasina.

Coup d’envoi ce jour de la phase qualificative à l’Afro­basket 3×3.

Ce sommet continental se tiendra au Togo du 9 au 11 novembre. La qualification pour la zone Est se fera en deux jours, ce week-end au palais des sports Maha­masina. Au final, six pays sont en course chez les hommes, à savoir l’Égypte, les Seychelles, la République Démocratique de Congo, la Tanzanie, l’Ouganda et Madagascar, pays hôte.

Seulement quatre équipes sont en lice chez les dames, entre autres, Mada­gascar, l’Egypte, l’Ouganda et la RD Congo.

Les six équipes masculines joueront la compétition en formule poule unique. Elles seront classées à l’issue du tournoi. Selon le règlement, il a été décidé qu’au lieu de cinq pays, seulement les quatre premiers seront qualifiés à la phase finale au Togo. Les quatre équipes engagées chez les dames joueront aussi la compétition en poule unique.

Après reclassement, les quatre formations disputeront les demi-finales et le match de classement décisif. Seulement, les trois premiers se qualifieront et feront le voyage à Lomé. Chez les hommes, chaque équipe jouera cinq matches.

Madagascar aura trois matches ce samedi et affrontera en premier la RD Congo à 14 heures trente. Les Malga­ches seront opposés par la suite aux Tanzaniens à 16 heures 40, juste après la cérémonie d’ouverture.

Deux formules

Puis ils rencontreront les Seychellois à 18 heures 20. Les filles joueront, elles aussi, contre la RD Congo en ouverture à 12 heures 25 minutes. En deuxième match, la Grande île sera opposée à l’Egypte à 13 heures 40 et jouera ensuite contre l’Ougan­da à 15 heures 45.

Les quatre formations féminines disputeront dimanche les demi-finales, programmées vers 14 heures 50. Le match de classement pour la troisième place est prévu à 17 heures, tandis que la grande finale est programmée à 18 heures 5 minutes. Demain, l’équi­pe masculine hôte jouera encore deux rencontres dont la première à 16 heures 10 contre la sélection ougandaise et la dernière de la journée à 18 heures et demie face à l’Égypte.

Le classement final à l’issue de ces deux journées de matches marathons déterminera les quatre pays qualifiés pour la phase finale en novembre. La phase éliminatoire du shoot out contest est programmée le dimanche à 15 heures 40, et la finale à son tour à 17 heures trente.

La liste des sélectionnés a été dévoilée hier soir. La formation masculine est composée de ceux qui ont déjà disputé la première édition au Togo en 2017, en l’occurrence Constant Fabrice Mandimbison, Elly Randria­mampionona, Fermi Kakay Enrico et Rick-Ley Loubacky.

La sélection féminine est, quant à elle, constituée de Ravaka Sarobidy Randrian­tahiana, Fanjatina Perle Raholiarisoa, Jocelyne Mala­zarivo et Harisoa Muriel Hajanirina.

Calendrier

Samedi 28 juillet

12:25 (D) Madagascar – RD Congo

13:40 (D) Egypte – Madagascar

14:30 (H) Madagascar – RD Congo

15:45 (D) Madagascar – Ouganda

16:10 Cérémonie d’Ouverture

16:40 (H) Tanzanie – Madagascar

18 :20 (H) Madagascar – Seychelles

Dimanche 29 juillet

14 :50 (D) Demi-finales dames

15 :40 Shoot out contest qualification

16 :10 (H) Ouganda – Madagascar

17 :00 (D) 3e place

17 :30 Shoot Out contest finale

18 :05 (D) Finale

18 :30 (H) Madagascar – Egypte