Trafic de cocaïne – Une Bolivienne et une Brésilienne font la mule

Deux mules, Bolivienne et Brésilienne, ont été démasquées par les douaniers en l’espace de six jours à Ivato. La Bolivienne a été mise sous les verrous.

Madagascar, plaque tournante du trafic de drogue. Alors que le parquet vient de placer une Bolivienne sous mandat de dépôt à Antanimora, une deuxième mule, une Brésilienne, est tombée dans les filets des douaniers, dimanche. Ces étrangères ont transporté des capsules de cocaïne dans leur corps, qui ont été évacuées suite au scan corporel. Ce weekend, la ressortissante brésilienne en provenance de Sao Paulo, faisant escale à Johannesburg, a débarqué à Ivato.

Par voie de renseignements, elle n’a pas échappé au contrôle des agents de la douane. Après détection des bagages, elle a été tout de suite conduite à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andria­navalona (Hjra) pour examen morphologique. L’on a découvert cinquante-huit capsules de cocaïne, évaluées à 730 grammes dans son ventre. « Ces drogues ont pour valeur marchande de 277 400 000 ariary. L’enquête poursuit son cours. Pour le moment, la trafiquante est retenue en garde à vue au niveau de la douane avant sa comparution au tribunal », comme l’a indiqué le service de l’information de la douane, hier.

Pas plus tard que dans l’après-midi du dimanche 17 juin, les douaniers, après avoir également été mis au parfum de la présence d’une suspecte Bolivienne à bord d’Airlink, venant de Johan­nesburg, ont procédé à un contrôle particulier. Ses valises et sac à main sont, tout de suite, passés au scanner, mais la détection s’est avérée négative. C’est pareil pour un deuxième décèlement.

Syndrome de la mule

Les douaniers curieux d’en approfondir ont alors transporté la Bolivienne vers le Hjra pour scan corporel. L’on a ainsi retrouvé, soixante-dix-neuf boulettes de cocaïne ingérées, placées dans sa partie vaginale et son gros intestin. Il fallait l’intervention des chirurgiens pour extirper ces substances de son corps.

Déférée la semaine passée, elle a provisoirement été détenue à la maison centrale d’Antanimora où elle attendra son jugement. Malgré les risques de syndrome de la mule, ce mode de transport de drogue, en plein essor, suscite des vocations de nombreux dealers, a confié une source au sein du service juridique et du contentieux de la douane.

« Malheureusement, du fait du manque de moyens et de dispositifs de sécurité, Madagascar est une plaque tournante du trafic de drogue dure, un trafic qui s’est intensifié depuis l’année 2000 », se désole la douane malagasy.