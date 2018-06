TENNIS – ITF CIRCUIT U18 MADAGASCAR OPEN JUNIORS – Tsantaniony, Finaritra et Sariaka dans le carré final

Tsantaniony, Finaritra et Sariaka accèdent en demi-finales du Madagascar Open Juniors, catégorie filles. En double garçons, la paire Toky Ranaivo-Lanja Rakotozandriny jouera la finale.

Du niveau dans l’air. La phase des quarts de finale du Madagascar Open Juniors grade 5 du circuit international des U18, qui s’est joué hier au Club olympique de Tananarive (COT), a plutôt réussi aux Malgaches.

TsantanionyIariniaina, tête de série numéro trois du tournoi a dominé sa compatriote Fitia Ravoniandro en deux petits sets (6/1, 6/1).

« J’ai pu jouer en puissance, ne commettant pas trop de fautes directes. J’étais assez sereine et plus en jambe tout au long du match par rapport à mon adversaire. Maintenant, je reste concentrée pour le reste du tournoi », assène Tsantaniony Iariniaina qui aura comme adversaire la Turque Selya Rakki, vainqueur face à l’Indienne Snigdha Allada en deux sets 6/2, 6/4.

L’autre demi-finale tant attendue, avec comme adversaire la Turque Selya Rakki, gagnante jour au COT, sera l’affiche entre Finaritra Andriamadison et Sariaka Radilofe. La première a eu raison de la Russe Aglaya Zaynieva (6/4, 6/2) et la seconde a pu surclasser l’Indienne Trisha Vinod, tête de série numéro un du tournoi (6/3, 6/1).

Chez les garçons, le seul Malgache en lice pour les quarts de finale n’était autre que Toky Ranaivo. Au bout deux tours d’horloge, il s’est incliné devant le Tchèque Jiri Krouzek, tête de série numéro deux du tournoi.

Balles de break

Après avoir mené 4/2 dans le premier set, Toky a subi les assauts de son adversaire pour perdre par 4/6. Dans un sursaut d’orgueil, il arrive ensuite à renverser la vapeur et arrache le second par le même score.

Dans le set décisif, Toky a eu l’occasion de mener par 5/4 puis 6/5, en ayant à chaque fois deux balles de « break » à 40/15. Il a géré mal la situation et fini par capituler par 5/7

Après cette défaite en simple, c’est en double que Toky s’est rattrapé. Avec Lanja Rakotozandriny, il a réussi à briguer une place en finale. Les deux compères qui évoluent ensemble depuis deux ans en double, se sont imposés devant les Tchèques Sklenka Victor et Boris Stastny, 6/1, 6/1.

Ils défieront ce jour le Britannique Luka Petrovic et le Serbe Luka Dragoljic, vainqueurs des Polonais Tomasz Frankowski et Aleksander en trois sets, 5/7, 6/4, 10/6.

Chez les filles, Fitia Ravoniandro et Sariaka Radilofe se sont montrées expéditives devant Tsanta­niony Iariniaina et Finaritra Andriamadison en deux sets (6/3, 6/1). Les Malgaches affronteront en finale, la Turque SelyaRakki et l’In­dienne Trisha Vinod, gagnantes face à Rhea Singh (Inde) et Aglaya Zaynieva (Russie) en deux sets 6/3, 6/3.

Les demi-finales des simples garçons et filles démarreront les hostilités ce jour au COT. Les finales du double où les Malgaches visent deux consécrations sont, quant à elles, prévues a partir de 13h.