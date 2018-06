soanierana ivongo – Appui aux producteurs de vanille

Le Fonds « Livelihoods for family farming » appuie, depuis l’année dernière, trois mille producteurs de vanille. Le programme d’agriculture durable de l’or vert a été revu.

Grosses pointures. Danone, Firmenich, Mars et Veolia, des leaders mondiaux en produits agro-alimentaires et en fragrance viennent à la rescousse de la vanille malgache. Utilisant et connaissant la valeur de cette épice, ils ont créé le Fonds d’investissement « Livelihoods for family farming », et appuient les producteurs de vanille. Ils ont effectué une descente à Soanierana Ivongo, dans la région Analanjirofo pour constater l’avancement du programme d’agriculture durable de vanille, financé par le Fonds et entamé depuis 2017. « Le Fonds est créé pour faire bénéficier aux producteurs de vanille la création d’une chaîne de valeur de la vanille résiliente, et pour améliorer leurs conditions de vie. Le programme va permettre aux agriculteurs non seulement de produire plus de vanille mais aussi de diversifier leur production pour renforcer leur sécurité alimentaire », explique l’un des représentants du groupe.

Le secteur devrait ainsi connaître une nette amélioration, même si le programme s’étend encore sur neuf ans, grâce à une formation des producteurs basée sur une agriculture durable. Il est également prévu de doubler leur production de riz pour renforcer la sécurité alimentaire.

Les producteurs se regrouperont en une coopérative. Cette structure leur permettra d’accroître la productivité de la chaîne de valeur, d’exporter vers les partenaires du programme, de se connecter directement aux marchés existants tout en misant sur la qualité. Soa Lydia, présidente de l’association des femmes productrices de Vanille dans la commune de Sahabevava témoigne que l’existence du programme a un impact positif sur le niveau de vie de sa communauté. « Les femmes sont aujourd’hui plus actives dans la vie professionnelle et contribuent à l’amélioration du revenu », dit-elle.

Autre que Sava

Danone, Firmenich, Mars et Prova, (un autre expert en vanille et arômes) sont prévus acheter la vanille produite dans le cadre du programme. Le premier souci des grandes firmes demeure la qualité. La vente des produits aux premiers venus en raison du manque de qualité et de normes, les prix, l’insécurité, la collecte de vanille immature impactent sur la qualité de la vanille. Trois communes du district de Soanierana Ivongo ont été choisies pour ce programme d’appui financier de Livelihoods for family farming.

Trois mille producteurs sont les cibles finales durant les dix années de mise en œuvre du programme.

« Comme la majeure partie de la vanille est produite dans la région de Sava, le marché est immédiatement miné lorsque des cyclones ou des sécheresses affectent la région. Une nouvelle zone de production offrira plus de résilience aux entreprises et contribuera à revitaliser les villages isolés », explique l’ONG Fanamby, un des initiateurs de ce partenariat pour la filière vanille de la région Analan­jirofo. Soanierana Ivongo convient à cette forme d’agriculture durable, de par la qualité de son sol riche en matière organique, son climat chaud et humide, et sa proximité au port de Toamasina.