Monde des médias – L’Express et Saint-Michel main dans la main

La signature de la convention de partenariat entre L’Express de Madagascar et la Samis/Esic marque la naissance officielle de L’Express Academy.

Un partenariat pour l’excellence. L’Express de Madagascar et l’École supérieure de l’information et

de la communication (Samis/Esic) se donnent la main pour lancer L’Express Academy, un centre de formation, d’études et de réflexion sur le journalisme, l’information et la communication. Après plusieurs mois de préparation, le projet démarre enfin officiellement. La convention de partenariat entre les deux établissements a été signée, hier, à Ankorondrano, par le Président directeur général du groupe L’Express de Madagascar SA, Edgard Razafindravahy, et le directeur de la Samis/Esic, le Père Jacques Randrianary, sj.

« Face aux défis et aux enjeux auxquels le monde de l’information et de la communication est actuellement confronté, L’Express de Madagascar SA est conscient de la nécessité, pour les professionnels, d’actualiser leurs connaissances et de réfléchir sur l’exercice de leur profession », a déclaré Edgard Razafindravahy, dans son allocution au cours de la cérémonie de signature.

« Les médias ont un pouvoir immense, et il est important qu’ils jouent pleinement leur rôle, dans le respect de l’éthique et de la déontologie, loin des pressions et des différentes formes de corruption », a-t-il poursuivi. « L’Express Academy, fruit du partenariat entre deux organisations reconnues dans le milieu de la presse et de la communication, accompagnera les professionnels dans ce sens », a-t-il ajouté, rappelant que « nous avons plus que jamais besoin de refonder une profession en proie à des difficultés ».

Un pont

Outre les projets d’activités de formation continue et de formation à la carte qui s’adressent aussi bien à tous les professionnels de l’information et de la communication qu’aux jeunes en quête d’emploi, L’Express Academy entend surtout mettre en place une plateforme d’échanges, de partage et de réflexion sur le monde des médias. Une initiative qui entre dans le cadre des activités de développement des recherches liées à l’information et à la communication menées au sein de la Samis/Esic. « L’Express Academy sera un autre pont qui reliera et qui familiarisera les étudiants de la Samis/Esic au monde professionnel », a, de son côté, souligné le Père Jacques Randrianary.

Mais L’Express Academy envisage aussi d’intervenir au plus près des citoyens, et notamment des plus jeunes. En vue d’accompagner ces derniers dans l’exercice de leur droit à l’information et de leur liberté d’expression, le centre prévoit des séances d’éducation aux médias et à l’information auprès des établissements scolaires, des organisations de la société civile ou même des communautés de base. Pour les initiateurs de L’Express Academy, la compréhension par le public du fonctionnement des médias ainsi que sa capacité à en évaluer le contenu doivent aller de pair avec toute initiative d’accompagnement des médias dans le développement.

Bodo Voahangy