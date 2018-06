évènement – « Sirius Night », une nuit extraordinaire à la belle étoile

La collecte de fonds, sous forme animée qu’est « Sirius night », servira aux plus démunis d’étoile leur redonnant une lueur d’espoir.

Le concept risque de plaire beaucoup aux noctambules par sa formule hors du commun, en plus, une soirée « rooftop » est très à la mode dans les mégapoles. Celle dénommée « Sirius Night » sur le toit de l’immeuble de la Villa Pradon à Antanimena, demain, à la belle étoile avec un code vestimentaire « tout en blanc » exigé et diverses animations aussi alléchantes les unes que les autres, est tout à fait inédite dans la capitale.

Défilés de mode, ombres chinoises, animations bar et des stars comme invités surprises. C’est par le biais de cette soirée que l’association AFF (Andry sy Fototra ho an’ny Fampandrosoana) et TAFF, sa branche jeune, comptent collecter des fonds en vue de réaliser des actions sociales.

Levée de fonds

« Sirius est l’étoile la plus visible depuis la terre, après le soleil. On aimerait apporter une lueur d’espoir aux démunis. Nous sommes actuellement soixante-dix personnes regroupées au sein de deux associations. Avec volonté, nous menons ensemble des actions sociales dans différents quartiers de la capitale jusqu’à maintenant. Et nous comptons élargir notre champ d’action. C’est pour cette raison que nous opérons notre première levée de fonds à travers la soirée Sirius Night », explique Valérie Stella Andrianony, secrétaire de l’AFF et vice-présidente de la TAFF.

Ces associations sont apolitiques et à but non lucratif. Pendant les deux mois depuis leur création, elles ont réalisé deux circoncisions de masse, distribué des vêtements chauds pour les démunis se trouvant aux alentours d’Antanimena et distribué des lampions aux enfants dans six quartiers de la capitale le 25 juin. « Nos associations restent ouvertes aux nouveaux membres qui ont les mêmes sensibilités que nous et aussi à toutes formes de collaboration à condition qu’on respecte l’éthique de nos associations », précise Valérie Stella Andria­nony, tout en incitant à venir nombreux pour cette soirée, un peu plus près des étoiles.