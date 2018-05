Tourisme – Les îles Vanille se mettent au vert

Les Iles Vanille se lancent dans l’écotourisme. Depuis aujourd’hui, un groupe de trente professionnels du tourisme européens participent à un éductour dans l’océan Indien.

L’écotou­risme, c’est tendance. L’association les Iles Vanille l’a bien compris et compte prendre le train en marche. Sous la houlette de l’UCCIOI (Union des chambres de commerce de l’océan Indien),

les Iles Vanille se lancent donc dans l’écotourisme. À partir d’aujourd’hui, chacune des îles de la zone reçoit un groupe de trente professionnels du tourisme (tours opérateurs et bloggeurs) pour un éductour géant. Ils visiteront plusieurs territoires avant de se retrouver au salon ITM à Antananarivo (Madagascar) le 31 mai.

Objectif, vendre vingt six combinés inter-îles aux touristes européens, devenus friands de tourisme durable, à partir de septembre et profiter de Top Resa à Paris pour lancer la commercialisation.

À La Réunion, ce sont sept professionnels qui vont découvrir tout un circuit, de Salazie au volcan en passant par le lagon. Au programme : le village d’Hell-Bourg, la vanillerie de Saint-Philippe, les tunnels de lave et du kayak dans le lagon. Un passage par la rivière des Roches pour un aperçu de la pêche bichique a été prévu.

Appel à projet

Ce sont de nouveaux produits touristiques que nous imaginons depuis le mois d’avril avec les autres îles. Nous avons recensé quatre cent soixante dixproduits écotouristiques possibles dans la zone dont deux cent à Madagascar et soixante dix sept à La Réunion. Onze agences de voyage ont répondu à notre appel à projet. Nous voulons positionner les îles Vanille comme une vraie destination écotouristique. L’AFD finance ce projet à hauteur de 400 000 euros et l’office de tourisme de Madagascar coordonne les actions, explique Pascal Plante, président de l’UCCIOI. L’écotourisme fait travailler essentiellement des petites structures et s’attache à respecter les traditions locales. C’est un tourisme collaboratif et non subi comme le tourisme industriel.

L’écotourisme c’est une bonne idée, c’est porteur. Évidemment, nous ne sommes qu’au démarrage : il a été compliqué de faire travailler ensemble des îles qui n’ont pas les mêmes façons de faire.

