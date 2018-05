Talatamaty – Une société attaquée aux Kalachnikov

Dix bandits armés ont assailli la société d’exploitation de produits halieutiques Mas. Six ordinateurs portables, 10 millions d’ariary et des bijoux ont été subtilisés.

Une vague de violence s’est abattue à Andrano­tapahina Talatamaty, dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 1h 30 du matin, la société d’exploitation de produits halieutiques Mas a été prise d’assaut par une dizaine de bandits équipés de deux fusils Kalachnikov et d’armes blanches. D’après les préjudices déclarés à la gendarmerie nationale,

10 millions d’ariary en liquide ainsi que des bijoux sont tombés dans l’escarcelle des malfaiteurs. Ils ont, dans la foulée, fait main basse sur six ordinateurs portables.

Les assaillants ont fait irruption dans l’enceinte de la société en escaladant la clôture. D’après les informations recueillies, deux membres de la bande étaient les premiers à y pénétrer et, en un éclair, leurs comparses ont surgi dans leur sillage, pour se déployer dans l’enceinte.

Pris en tenaille par les bandits en surnombre, d’après leur version des faits, les trois gardiens n’ont pas pu tenir tête aux voleurs et ont été ligotés.

Après les avoir neutralisés, les bandits se sont introduits dans le bureau, où étaient gardés l’argent et les objets de valeur dérobés, avec une échelle qu’ils ont trouvée dans la cour.

Alerte tardive

Pour mettre la main sur l’argent, ils ont fracturé le coffre-fort à coups de hache. Nullement inquiétés, les malfaiteurs ont opéré en prenant tout leur temps et n’ont quitté les lieux qu’une fois parvenus à leurs fins. La bande s’était déjà évanouie dans la nature lorsque les gardiens ont réussi à se libérer pour alerter les forces de gendarmerie.

« À 3 h 30 du matin, 2 heures après le cambriolage, nous avons été informés de l’attaque. D’emblée, nous avons passé au peigne fin les environs mais les recherches que nous avons effectuées se sont avérées infructueuses », explique le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Talatamaty.

« Un dispositif de sécurité de proximité est effectif dans la circonscription de la gendarmerie à Talatamaty. Des éléments de patrouille pédestre et motorisée agissent en temps réel, mais toujours est-il qu’il faut les alerter au moment des faits pour qu’ils puissent intervenir. Un panneau d’information, indiquant la ligne téléphonique à joindre en cas de besoin et la brigade, est de surcroît posé sur la route principale pour nous contacter », lance le commandant de brigade en saisissant la balle au bond. Les enquêteurs sont en train de remonter les traces des fuyards.

Andry Manase