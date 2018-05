Santa-bary Alaotra Mangoro – Une campagne rizicole prometteuse

L’estimation de la production rizicole atteindrait les 500 000 tonnes cette année dans l’Alaotra. Le début de la récolte a été lancé, vendredi dernier.

Exploit. La dernière prouesse en production rizicole a été réalisée il y a quinze ans. Celle de cette année avoisinerait les 520 000 tonnes pour le bassin agricole de l’Alaotra. Ce résultat a été obtenu notamment grâce aux conditions climatiques favorables de cette année. « Les différents appuis et actions menés par l’État tels que la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles dans le périmètre d’Anony, d’ Imamba et d’ Ivakaka, la fourniture d’ intrants et la disponibilité des semences de qualité grâce à la mise en place des banques communautaires de semence ainsi que les différentes formations octroyées aux exploitants agricoles, comme les techniques PAPRIZ, ont, d’un côté, favorisé cette bonne campagne rizicole », a fait remarquer la direc­tion régionale de l’Agri­cul­ture et de l’élevage pour l’Alaotra Mangoro, vendredi dernier. C’était lors du lancement du « santa-bary » 2017-2018.

Ce début de la récolte rizicole a été accueilli par la commune d’Ambodirano, district Amparafaravola, région Alaotra Mangoro, en présence du président de la République, Hery Rajaonari­mampianina, et de l’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara. Le « santa-bary » a été, par ailleurs, une occasion de lancer les travaux de réhabilitation du système d’irrigation PC23, qui a été touché pour la dernière fois il y a trente ans, au temps de la Somalac. « Avec un don de près de 27 millions de dollars de la part du gouvernement japonais, l’amélioration du système d’irrigation PC 23 consiste à drainer 10 000 ha de rizières, améliorer 60km de canaux d’irrigation, 80 km de pistes rurales et quatre têtes de prise. Près de cinq mille ménages d’exploitants agricoles pourront en tirer profit », soulignent les précisions du ministère auprès de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE).

Agro-écologie

Le Projet d’Amélioration de la productivité agricole (PAPAM) pour l’Alaotra Mangoro a également débuté, vendredi. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un modèle d’agriculture agro-écologique et a pour objectif de renforcer la capacité des exploitations à développer la production agricole, en intégrant les opportunités liées à l’agro-écologie. Son lancement dans la Région Alaotra Mangoro a permis la création du Fonds de développement agricole (FDA) Alaotra Mangoro et appuiera également son opérationnalisation.

Un atelier d’information a été organisé à Ambaton­drazaka afin d’informer les autorités locales et toutes les parties prenantes des objectifs et résultats attendus des deux projets. « La mise en place du FDA a pour mission d’assurer l’accès équitable des producteurs et leurs organisations à des services agricoles de qualité, répondant à leurs besoins, et de renforcer l’intégration de l’agro-écologie dans les pratiques agricoles. La mise en place du FDA Alaotra Mangoro bénéficiera de l’appui technique de l’association FERT/AMADESSE et l’Appui financier de l’Agence française de développement dans le cadre du projet PAPAM », précise le ministère. Ce dernier n’oublie pas de mentionner que ces projets s’accordent avec la vision Fisandratana 2030 du Président Hery Rajaonarimampianina.

Mirana Ihariliva