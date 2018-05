Rallye Motul – Fred-Andry Tahina sur la plus haute marche

Fred et Andry Tahina sur Impreza N4 ont remporté le Rallye Motul hier. C’est la première victoire du jeune Fred, champion de Madagascar de slalom en 2015.

Pour le huitième rallye de sa carrière, Fred Rabekoto est monté sur la plus haute marche. Avec Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru Impreza N4, ils ont survolé le Rallye Motul de ce weekend.

Après l’ES1 de vendredi à Ambohimanambola, en guise de mise en bouche, les choses sérieuses ont débuté samedi. L’occasion pour le duo Fred-Tahina de signer cinq temps scratch en six épreuves spéciales.

À l’entame de la troisième journée de dimanche, ils possédaient treize secondes d’avance sur Tahina Razafin­joelina et Tahiana Andriama­nantena (Subaru Impreza N4). Ces derniers ont réussi à recoller à trois secondes à l’issue de l’ES8. Menacés, Fred et Tahina ont immédiatement répliqué.

Et la réponse a été violente, puisqu’ils ont réalisé les chronos de référence des ES9, ES10 et ES11 restantes, s’assurant ainsi définitivement de la première place.

L’équipage Tahina-Tahiana a pris la deuxième position, à 26,4 sec des vainqueurs du jour. Tandis que Rivo et Aina Randrianarivony (Subaru Impreza N4) ont complété le podium (+4min 33,3sec). Une belle récompense pour le retour en compétition des deux frères, qui a failli être gâché vendredi quand leur voiture a refusé de démarrer au moment de sortir du PC, dans l’enceinte de Sodiama à Ankorondrano.

Résultats T2M

Comme on pouvait s’y attendre, la bataille des tout-terrains a été alléchante durant cette première des six man­ches de la saison. Elle a tourné en faveur de Teddy Raha­mefy et son épouse Sariaka (Ford Ranger). En plus de gagner dans la catégorie T2M, ils ont terminé avec une belle cinquième place au classement général (+7min 39,6sec).

Juste devant eux, au quatrième rang, se trouve le duo Dani-Hendry, qui l’a emporté chez les deux-roues motrices (+6min 15,6sec). Des débuts prometteurs pour leur Peugeot 207 M12.

Chez ces 2RM, l’aventure s’est conclue prématurément pour Hugo Louvel. Le champion de Madagascar de slalom 2017, qui était associé à Nathanaël Young, a démontré toute l’étendue de son talent en roulant à un rythme hallucinant. Mais malheureusement, sa Peugeot 306 n’a pas tenu le coup.

Louvel et Mahents indemnes

Gérard Louvel et Mahenintsoa Randriambololona (Mitsubishi Lancer Evo 9 N4) ont été victimes d’une sortie de route, samedi, dans l’ES2 à Talata Morokay. Trop large à la sortie d’un virage à droite, ils sont partis en tonneaux. Fort heureusement, l’équipage s’en est sorti indemne. Yves Rabarijoely et Solofo Rakotomalala (Mitsubishi Lancer Evo 10 N4) vont bien également. Et ce, après être un tête-à-queue spectaculaire à la fin de l’ES1 de vendredi, à Imerinkasinina. Plus de peur que de mal au final.

Haja Lucas Rakotondrazaka