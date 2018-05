Médiation internationale – Ramtane Lamamra de retour

L’émissaire de l’Union africaine est de retour à Madagascar. Son séjour pourrait concerner le suivi du processus de dialogue en vue d’un accord politique.

Comeback. Près de quinze jours après la fin de sa mission de médiation de la crise politique, Ramtane Lamamra, haut représentant de l’Union africaine (UA) « pour faire taire les armes en Afrique », est de retour à Madagascar. L’objet de son séjour n’est pas encore précisé. Il y a aussi quelques imprécisions sur le jour exact de son arrivée.

Henri Rabary-Njaka, ministre des Affaires étrangères, indique que l’émissaire de l’UA devrait arriver aujourd’hui. Le diplomate algérien aurait toutefois atterri à l’aéroport d’Ivato dans la matinée d’hier. Aussi, il devrait commencer sa mission dès aujourd’hui. Le communiqué de fin de mission du Haut représentant africain, le 11 mai, indique qu’il a quitté la Grande île sur une note d’optimisme. La missive annonce que les bases d’un accord politique ont été jetées.

« (…) Monsieur Lamamra et les autres émissaires de la communauté internationale ont pu obtenir des principales parties malgaches l’ouverture de consultations politiques de haut niveau, en vue du rapprochement des points de vue sur la tenue d’un projet d’accord politique devant permettre une évolution sereine et ordonnée vers la tenue de l’élection présidentielle à la date prévue par la Constitution malgache », rapporte le communiqué du 11 mai.

Le retour de Ramtane Lamamra pourrait alors avoir pour objet de faire un suivi des pourparlers devant mener à cet accord politique. Surtout qu’après son départ, les négociations se sont quelque peu compliquées. Des complications qui ont amené Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine (C-UA), à réagir le 18 mai.

Intransigeance

« Le président de la Com­mission de l’Union africaine relève avec regret l’intransigeance des parties prenantes malgaches », titre le communiqué de presse relatant sa réaction. Une missive dans laquelle il « relève avec regret que malgré les efforts conjugués des envoyés spéciaux [internationaux] (…) les parties prenantes malgaches campent toujours sur leurs positions conjoncturelles éloignées des exigences de l’intérêt supérieur du pays, au risque d’aggraver la crise et rendre hypothétique la poursuite du processus électoral ».

Le retour de l’émissaire de l’UA intervient juste après la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), sur la requête en déchéance du président de la République, vendredi. Un verdict dans lequel l’institution judiciaire maintient le chef de l’État en place, bien qu’une infraction à la Constitution ait été constatée dans la mise en place de la Haute cour de Justice (HCJ).

Dans leur jugement, les hauts conseillers d’Ambo­hidahy enjoignent la dissolution du gouvernement, la nomination d’un « Premier ministre de consensus » dans les sept jours et celles des ministres les sept jours suivants. La HCC impose surtout une présidentielle anticipée « durant la saison sèche de cette année 2018 ». C’est-à-dire, selon les explications techniques de Thierry Rakotonarivo, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), que les votes du premier et deuxième tour devront se faire avant le mois de novembre. Ce qui tranche avec les prévisions de l’article 47 de la Constitution.

La Cour d’Ambohidahy prévoit comme seule voie de dérogation à son verdict « un accord politique dans un délai de dix jours ». La décision de vendredi reprendrait en grande partie les engagements pris par les protagonistes de la crise, durant les réunions avec les émissaires internationaux. Seulement, le fait qu’ils soient dictés par la HCC n’enchanterait pas les tenants du pouvoir.

Le jugement de la Cour constitutionnelle ne semble, par ailleurs, pas suffire à faire plier les intransigeances des « députés pour le changement ». Ramtane Lamamra pourrait avoir comme rôle de réactiver les négociations, afin d’accoucher d’un accord politique. Un accord qui pourrait faciliter la mise en place d’un gouvernement de consensus et, éventuellement, préserver les prévisions constitutionnelles pour la présidentielle.

Garry Fabrice Ranaivoson