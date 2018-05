Matières premières – Le cacao miné par l’anarchie

Instable. Le marché du cacao peine à percer sur le plan de la quantité, malgré une qualité bénéficiant déjà du label « cacao fine » de l’organisation internationale du cacao (ICCO). Un constat général émis par Darkhaoui Sirtis, maire de la commune urbaine d’Ambanja, « Dans l’incompréhension, nos concitoyens, producteurs de cacao dans la région, rencontrent de nombreuses difficultés par rapport à la commercialisation de leurs produits. Des difficultés résidant surtout sur les prix définis par certains collecteurs, mais aussi, et surtout, par rapport aux moyens et infrastructures permettant de sortir correctement le cacao de la zone de Sambirano ».

Capitale du cacao, Ambanja et sa périphérie détiennent la majorité de la production du pays. « Un quasi-monopole qui a pourtant du mal à contribuer au développement direct de la région et surtout de la commune », déplore le maire. Une situation qui s’explique surtout par le manque de professionnalisation ainsi qu’une lacune au niveau de la législation qui sert de balise à l’exploitation de cette filière. Près de 95% de la production de cacao proviennent d’une agriculture familiale paysanne vivant de un à trois hectares de plantation de cacaoyers, avec une production qui se chiffre à un rythme de cent kilos par semaine. Les vols cacaoyers sont pourtant considérés comme un simple délit.

Qualité

Pour améliorer l’avantage comparatif du pays, le Conseil National du Cacao (CNC) a été mis en place afin d’accroître la productivité et la compétitivité nationale.

8 000 tonnes de fèves par an sont récoltées. Une production minime comparée aux deux millions de tonnes de la Côte d’Ivoire. Ce qui place la Grande île, seulement, au rang de vingtième producteur mondial de cacao. En collaboration avec le projet PIC de la Banque mondiale, l’initiative est déjà opérationnelle sur Ambanja. « Les procédures de professionnalisation du secteur ainsi que l’amélioration de la quantité de production sont déjà en cours. D’ici quelques années, nous espérons que ces améliorations se reflètent sur le développement de la commune. Pour le moment, le mieux à faire est de revoir les textes afin de considérer les infractions commises comme des crimes pour endiguer les débordements dans ce secteur, à l’instar de la filière vanille », suggère Darkhaoui Sirtis. Plus de 90 % de la population de la région Diana vivent de la production de cacao. Certains se tournent peu à peu vers l’alternative de la vanille à cause de la rentabilité de cette dernière. « Un comparatif qui ne devrait plus avoir sa raison d’être si les bases de l’exploitation du cacao sont bien fixées, tant sur la législation que sur la professionnalisation du secteur », conclu le maire d’Ambanja.

Harilalaina Rakotobe