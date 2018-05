Mahamasina – La FLM invite ses fidèles à vivre la Foi

Coup de semonce. Les chrétiens doivent éviter de vivre une foi de façade. Tel est l’essentiel du message de l’Église luthérienne malgache (FLM). Pendant le culte de clôture du jubilé des 150 ans de l’Église Luthérienne Malgache et le 500e anniversaire de la Réformation, hier au stade de Mahamasina, l’homélie du pasteur David Rakoto­nirina a été sans ambages. « Nous, les Malgaches, sommes réputés pour notre piété. Nous remplissons les églises, voire le stade de Mahamasina. Nous avons la foi, mais cela n’a pas d’impact sur notre vie quotidienne », a-t-il martelé. Un message adressé aux dizaines de milliers de fidèles, mais également aux différents responsables qui ont assisté à ce culte. Il s’agit notamment du président

de la République, Hery Rajaonarimampianina, les présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, ainsi que des représentants du Conseil œcuménique des églises chrétiennes (FFKM).

Ce message de la FLM rejoint les positions du 40e comité central du FFKM à Antsirabe en novembre. Il a réitéré, en effet, la nécessité d’une réconciliation nationale basée sur les 4F (vérité, reconnaissance des torts, repentance et réconciliation).

Noble cause

Dans cette logique, le président du FLM a insisté sur la responsabilité des chrétiens dans la situation actuelle. « Pourquoi nous enlisons nous dans la pauvreté ? (…) la Foi doit avoir un impact dans nos vies quotidiennes. Il faut

amener et vivre le pardon dans notre société », a-t-il continué.

Invité à prendre la parole, le président de la République a félicité la noble cause des dirigeants luthériens pour le travail d’évangélisation, et leur volonté d’agrandir la FLM. Il a également mis en relief la foi et la détermination de Martin Luther pour rehausser les valeurs et asseoir de meilleurs pratiques. « C’est de ce genre de renouveau dont notre pays a besoin pour son émergence », a-t-il déclaré.

Fondée à Betafo il y a 150 ans par des missionnaires norvégiens, la FLM compterait actuellement quatre millions de fidèles dans la Grande île. La FLM joue un rôle important dans la vie sociale, économique et politique à Madagascar.

Andry Rialintsalama