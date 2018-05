Formation – Un centre facilitateur des échanges

Cercle de réflexion pour soutenir le dialogue entre les acteurs du monde économique et ceux du monde académique, le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) vient d’être mis en place par l’Agence Univer­sitaire de la Franco­phonie (AUF), lors de la réunion du comité d’orientation à Montréal, afin de l’aider à soutenir ses objectifs. Notamment sur l’amélioration de la qualité de formation, de la recherche et de la gouvernance proposée par l’agence francophone. En passant par l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés jusqu’au principe des universités, opérateurs de développement global et local.

Le Conseil d’orientation stratégique est un organe consultatif chargé de conseiller le Conseil d’administration sur les grandes orientations stratégiques de l’AUF. Il est composé de quinze à vingt membres issus du monde socio-économique. «. Représen­tant la région de l’océan Indien jusqu’à aujourd’hui, j’ai été nommé membre du COS depuis déceembre 2016 dans l’optique de contribuer à l’atteinte de ces objectifs de l’AUF », souligne Erick Rajaonary, président national du FIVMPAMA, groupement du patronat malgache.

Harilalaina Rakotobe