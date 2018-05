Après l’arrêt de la HCC – Le parvis et la majorité aux antipodes

« Les parlementaires majoritaires » martèlent l’appel au dialogue. Les « députés pour le changement » campent toutefois sur leur position, et comptent poursuivre les manifestations.

La lutte continue. C’est le mot d’ordre clamé sur le parvis de l’hôtel de ville d’Antana­narivo, à Analakely, samedi. Telle est, en résumé, la réaction des députés pour le changement, face à la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC) vendredi.

« Nous ne sommes pas satisfaits de cette décision. Nous ne sommes pas contents. Il y a peut-être une partie de cette décision qui nous permettra de faire quelque chose pour changer la gestion des affaires étatiques, mais dans l’ensemble, elle ne répond pas à nos revendications, nous sur la place du 13 mai », vocifère maître Hanitra Razafimanantsoa, vice-présidente de l’Assem­blée nationale.

Aussi, comme l’annonce le député Arnaud Tody, les manifestations sur le parvis de l’Hôtel de ville se poursuivront aujourd’hui. Consi­gne a également été donnée aux militants anti-pouvoirs dans les cinq autres chefs lieux de province d’intensifier les mouvements pour prouver que la population ne veut plus du président de la République.

Deux manifestations parallèles se sont déroulées dans la capitale, samedi. Les frondeurs issus de l’Assem­blée nationale ont annoncé un événement politique grandiose à Analakely, pour démontrer que leur mouvement est aussi dynamique qu’à ses débuts. Les parlementaires majoritaires, regroupant les députés et sénateurs pro-pouvoir ont prévenu d’une démonstration de force au Coliseum Antsonjombe.

Appel au dialogue

Les réactions des deux parties à la crise politique étaient attendues après que la Cour d’Ambohidady ait rendu son verdict la veille. Tandis que l’intransigeance est de mise sur le parvis de l’Hôtel de ville, à Antson­jombe, le ton est plutôt à la conciliation. Le député Jean Pierre Laisoa voit en la décision des hauts conseilleurs constitutionnels un appel au dialogue, pour trouver un consensus.

« La décision de la HCC est plutôt politique, et oriente les politiciens à revenir autour d’une table pour cogiter sur un dénouement de la situation nationale », soutient l’élu d’Antalaha. Au micro de la presse, le député Andriasy Philobert Milavonjy, déclare que les parlementaires majoritaires respectent les institutions dans le pays. Aussi, acceptons nous la décision de la HCC.

L’élu d’Ambovombe Androy ajoute que cette décision devrait conduire à l’apaisement dans le pays et amener le dialogue, surtout, le retour de nos pairs au palais [de l’Assemblée nationale], car c’est la seule voie pour s’engager dans la mise en œuvre de la décision de la HCC. Pour Rivo Rakotovao, président du Sénat, la décision de la Cour d’Ambohidahy devrait ouvrir la voie à des élections acceptées de tous.

Les appels au dialogue et à un retour de tous les députés au palais de Tsimbazaza semblent jusqu’ici être une prêche dans le désert. À entendre les orateurs sur le parvis de l’Hôtel de ville, comme la HCC a tranché pour le maintien du chef de l’État, les revendications reviennent à l’appel à sa démission.

Le verdict de la Cour d’Ambohidahy semble même avoir galvanisé les députés pour le changement, qui comme l’affirme le député Robert Tinoka, ne comptent pas s’engager dans un quelconque accord politique.

Selon l’élu de Sakaraha, la suite logique à cette décision est que le président de la République n’a plus aucune légitimité, car nous qui sommes sur la place du 13 mai, avons raison. Notre requête est fondée. Nous demandons ainsi au Président de démissionner.

Pour les frondeurs, l’objectif consiste à évincer le chef de l’État. Ils prévoient une nouvelle requête à déposer devant la Haute cour de Justice (HCJ). Le dénouement de la crise, de prime abord, reste toujours incertain.

Garry Fabrice Ranaivoson