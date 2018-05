Antananarivo – Les remblayages non autorisés prolifèrent

Le décret portant sur l’interdiction de remblayage dans la ville d’Antana­narivo est transgressé. La menace d’inondation refait surface.

Le remblayage revient en force dans la ville d’Antana­na­rivo. De grandes parcelles de terrain dans les cinquième et sixième arrondissements sont en cours de remblayage actuellement. Gérard Andriama­nohisoa, directeur de l’Aménagement du territoire au sein du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE), les qualifie de « remblayage non autorisé ». « Le décret portant sur l’interdiction de remblayage reste en vigueur dans la ville d’Antananarivo, en attendant le nouveau plan d’urbanisme directeur (PUD)», explique-t-il.

La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) n’aurait pas délivré l’autorisation de remblayage de ces parcelles. « Un responsable dans le premier arrondissement a été limogé, il y a à peu près un mois, pour avoir délivré illicitement un permis. Je suis certain que personne n’osera plus s’aventurer à faire la même erreur. En tout cas, ce n’est pas nous qui avons donné le feu vert», lance un responsable de la CUA. Le directeur général de l’Aménagement du territoire avance que les propriétaires de ces terrains profitent du contexte actuel.

Risque d’inondation

Ni les responsables au sein du M2PATE ni ceux de la CUA n’interviennent pour interrompre ces irrégularités. Les camions qui transportent la terre servant à rehausser ces anciennes rizières et/ou marécages circulent librement la nuit dans les rues d’Analama­hitsy, d’Andranobevava ou encore d’Ankorondrano.

« C’est difficile. Même nos agents de la police d’aménagement n’osent plus intervenir », poursuit le responsable du M2PATE.

Le risque d’inondation est de nouveau à l’ordre du jour. « La morphologie de la ville d’Antananarivo ne permet pas la réalisation de remblayage. Même s’il y a des systèmes d’évacuation d’eau, il est peu probable que l’inondation ne se produise pas. Prenons le cas de Besarety. Il y a un système d’assainissement, mais cela ne protège pas contre la montée des eaux, à chaque période de pluie », explique un hydraulicien.

Les quartiers autour de ces zones seraient les plus exposés. Lors de la dernière saison des pluies, par exemple, plusieurs ménages dans les quartiers d’Ankoron­drano-Andranomahery, et d’Ankazo­manga ont été sinistrés à cause de la montée des eaux, suite au remblayage d’un terrain dans le sixième arrondissement. L’hydraulicien précise que ce n’est pas forcément à la prochaine saison des pluies que ces inondations vont se produire, mais que cela dépend de la quantité de précipitations.

L’État, appuyé par les partenaires, tente pourtant de prévenir les inondations dans la ville d’Antananarivo, en effectuant de grands travaux de curage au canal d’Andrian­tany, en réparant les stations de pompage, et en projetant les mêmes travaux au canal C3. Mais en vain.

Miangaly Ralitera