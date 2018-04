Théâtre poétique – Patriotisme et romantisme à l’honneur

Pièce unique en son genre de la part d’un poète tout aussi singulier, « Tononkira fananganana ny maty » conjugue théâtre et poésie pour ressusciter l’âme meurtrie de notre société.Éveiller la conscience collective pour que notre société puisse renaître et revivre ses plus beaux jours, en affichant ses valeurs. C’est ainsi que le poète Avelo Nidor retrouve la scène du Cercle Germano-Malgache (CGM) à Analakely, ce 28 avril à 15 heures, pour présenter son nouveau recueil de poésies.

Toujours aussi sobre, mais fort de ses verves, ses paraboles et ses rimes, Avelo Nidor expose « Tononkira fananganana ny maty ». C’est dans l’optique de raviver la flamme patriotique et romantique du peuple, tout en incitant les Malgaches à se réveiller et à se remettre en question face au contexte social, culturel et politique actuel, que le poète scande cette fois sa poésie. Il explique « Notre société se meurt, ayant définitivement perdu son âme au gré de la pauvreté morale et matérielle qu’elle subit chaque jour. À travers ce recueil, je mets en avant l’importance de garder cette âme, cet état d’esprit et cette identité propre qui font de nous, Malgaches, ce que nous sommes. Ce sont les valeurs que j’évoque à travers mes poèmes et que j’ai également choisies de mettre en scène ». Membre du Faribolana Sandratra depuis 1999, auteur, poète et metteur en scène, Avelo Nidor se plaira à conjuguer théâtre et poésie pour mieux illustrer ses inspirations.

Poète engagé

« Tononkira fananganana ny maty » est le quatrième recueil de poésies d’Avelo Nidor, un ouvrage qui lui tient particulièrement à cœur et à travers lequel il affiche un certain épanouissement artistique. Au-delà des traditionnelles lectures poétiques initiées par le Faribolana Sandratra, le rendez-vous de ce samedi après-midi, verra une toute autre facette du poète se découvrir au public féru de poésie. « L’art reste pour moi l’un des moyens les plus efficaces pour promouvoir nos engagements, ainsi il est important de l’utiliser à bon escient. Pour ma part, mon cœur balance, depuis toujours, entre le théâtre et la poésie. La sortie de ce recueil s’affirme comme l’opportunité pour moi de faire valoir cet amour commun que j’ai pour les deux », confie Avelo Nidor.

Telle une pièce de théâtre sublimée d’une touche de poésie, le tout interprété par le poète et ses camarades du Faribolana Sandratra,

« Tononkira fananganana ny maty » se divise en quatre actes. Le premier se focalise sur la vie sociale et politique en déclin au sein de notre communauté, tandis que les trois actes laissent la part belle à la, conquête de l’amour entre deux individus.

Andry Patrick Rakotondrazaka