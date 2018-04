Scène humoriste – Eric du groupe Fou Hehy hospitalisé

Un humoriste qui respire à plein nez la bonne humeur, Eric du groupe Fou Hehy souffre actuellement d’une maladie et fait appel à la générosité du public pour subvenir à ses soins.Un personnage et une personnalité incontournable de la scène culturelle depuis les années 90 à aujourd’hui et membre fondateur du groupe d’humoristes Fou Hehy, l’humoriste Eric connu pour sa verve, son franc parler, ainsi que ce regard et ce sourire taquin bien à lui, traverse actuellement une période d’hospitalisation difficile. Suivant des soins à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona cette semaine, Eric souffrirait d’une insuffisance rénale aiguë.

Ses camarades lancent alors un appel à solidarité depuis hier, par l’intermédiaire du Syndicat des artistes pour lui venir en aide, surtout financière, puisque les coûts des soins s’alourdissent de plus en plus. « On en appelle à la solidarité de tout un chacun pour soutenir et aider notre camarade. Faites preuve de solidarité, venez lui prêter main forte », incite Rossy, président du Syndicat des artistes. Artiste complet, à la fois humoriste et mélomane, Eric excelle particulièrement à l’animation aux côtés de son fidèle ami Honorat avec qui il forme le duo Fou Hehy, après la disparition de Zafihita.

Taquin et charmeur

Avec Gothlieb et Francis Turbo ainsi qu’une nouvelle génération d’humoristes, il amuse aussi le public à travers la troupe du « Kakakaka Kaiamba » et celle du « Fetin’ny maman’ty ». Ensemble, ils parcourent les plus grandes scènes de la Grande île pour enjouer un public de toutes les générations grâce à un humour décapant et populaire. Un style qui convient parfaitement à Eric et à travers lequel il excelle pour amuser la galerie.

Aux yeux de la jeune génération, il est tout autant reconnu pour sa bienveillance ainsi que son esprit fêtard, mais surtout sa générosité. Une générosité qu’il espère être réciproque entre le public et lui, le temps qu’il traverse cette maladie auquel il fait face. Faisant preuve de courage, gardant toujours un sourire au coin, Eric de Fou Hehy fait front aux côtés de ses pairs artistes qui tous lui souhaitent un prompt rétablissement dans les jours à venir.

Andry Patrick Rakotondrazaka