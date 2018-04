Santé – L’autisme dans l’océan Indien

La journée internationale de sensibilisation à l’autisme a permis de vulgariser la convention inter-îles. Elle défend les droits des autistes.

Des activités sportives, conférences et ateliers ont rythmé avril dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme. L’auteure fait un survol de la situation à Maurice et à La Réunion, entre autres.

Avril est reconnu comme le mois de l’autisme et le 2 avril plus particulièrement, décrété Journée internationale de sensibilisation à l’autisme, par les Nations Unies en novembre 2007. Depuis la «découverte» de cette pathologie en 1939 par Leo Kanner, jusqu’aux années 80, lorsque les pays développés ont commencé à en parler, les théories sur ses origines, ses causes, de même que ses «traitements» sont innombrables.

Du mot Grec Autos, qui veut dire «soi-même», ou repli sur soi, qui signifie que les autistes vivent dans un monde propre à eux, les personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA), présentent pour la plupart des difficultés d’interaction sociale, des troubles de la communication, accompagnés, dans certains cas, de troubles du comportement, d’hyperactivité et de l’attention, aussi bien que des sensibilités particulières au niveau des cinq sens.

Selon les chiffres, 1 % de la population mondiale serait autiste. Soit 1/160 selon l’Organisation mondiale de la santé et 1/68 d’après les États-Unis. Il est facile de faire le calcul d’après la population de chaque île.

À Maurice, comme dans les autres îles de l’océan Indien, de nombreuses familles vivent au quotidien avec un, voire deux enfants, porteurs du TSA. Bien qu’affectant chaque individu de façon différente, il n’en reste pas moins qu’à cause de la méconnaissance, de l’indifférence de la société, ainsi que de l’aide quasi inexistante ou insuffisante des autorités dans la plupart de nos îles, ces familles se sentent démunies, isolées, mais en même temps solidaires envers les parents des autres îles.

Convention

En avril 2016, suivant une idée «folle» comme elle se plaît elle-même de la qualifier, Nathalie Faucher, présidente infatigable d’Autisme Réunion depuis 27 ans et marraine bienveillante d’Autisme Maurice (ONG fondée en 2009) depuis 2011, réunit les représentants

d’associations pour l’autisme des Seychelles, de La Réunion et de Maurice autour d’une table. L’objectif étant de rédiger et de signer une convention inter-îles de l’océan Indien sous l’appellation «Pole autisme océan Indien».

Cette convention, signée sous le parrainage du philosophe et écrivain français Josef Schovanec, autiste lui-même, demande que les trois associations travaillent ensemble et dans leurs îles respectives, afin de faire reconnaître l’autisme et défendre les droits de ces personnes et familles. Parmi les autres modalités de cette convention, il y a l’entraide, la solidarité entre parents, le soutien mutuel dans les initiatives et les projets avec pour objectif d’améliorer les conditions d’accompagnement des personnes autistes à l’école, dans leur vie sociale et professionnelle, qui se situent en pole position.

«Il nous reste à souhaiter que les politiciens de toutes les îles de l’océan Indien s’inspirent de leurs confrères seychellois dans leurs engagements vis-à-vis des personnes autistes et de leur famille.»

Avec une présidence tournante annuelle, renouvelable chaque début d’avril à l’occasion des Journées de l’autisme, des activités ludiques et sportives, des conférences, ateliers et moments de détente sont organisés dans les îles signataires. La première grande réunion des familles s’était tenue en 2016 à la Réunion, suivie de l’île Maurice en 2017 et des Seychelles il y a quelques jours, toujours en présence de Josef Schovanec. Cette année, notre grande soeur Madagascar est venue s’ajouter à cette collaboration inter-îles. Nous attendons avec impatience que Rodrigues, Mayotte et les autres îles viennent rejoindre ce PAOI.

Durant ces quatre jours de conférences et de manifestations sur l’autisme aux Seychelles, les présidentes des quatre îles et leurs délégations ont élaboré une feuille de route sur cinq ans pour améliorer la situation de nos personnes autistes. (…)

