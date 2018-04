Rugby – Top6 Océan Indien – Cosfa en challenger face à Etang Salé

Trois matches boucleront le Top 6 océan Indien cet après-midi à la Réunion. Les Militaires joueront la finale contre Étang Salé sur sa pelouse.Jour-J. La grande finale de la première édition du Top 6, la nouvelle formule de la Coupe des clubs champions de l’océan Indien, aura lieu ce soir au stade du centenaire d’Étang Salé, la Réunion.

La phase de groupe en aller et retour de ce sommet régional a été lancée vers mi-mars. En duel final, Étang Salé RC, équipe vice championne de la Réunion affrontera sur sa pelouse Cosfa, club vice-champion de Madagascar. Le coup d’envoi sera lancé à 19 heures locales. Les Militaires ont validé leur ticket pour la finale en battant le RC Saint-Paul ce dimanche au stade olympique Julius Bernard par 34 à 25.

Dans le groupe A en phase éliminatoire, les hommes de Mboazafy Noé Rakotoarivelo, dit «Razily», ont écrasé, au stade de Maha­masina, la sélection de Mayotte par 67 à 7. Ils ont ensuite perdu toujours à domicile contre Saint-Paul RC sur le score de 20 à 26.

Les Mahorais se sont déclarés forfaits en match retour avant la victoire qualificative de Cosfa face à Saint Paul au retour. Après un parcours impressionnant, le club double champion national en 2009 et 2010, et détenteur de la Coupe du président en 2005, vise le premier titre de cette nouvelle formule de la Coupe de l’océan Indien.

Comme parcours dans la région, Cosfa a terminé vice-champion en 2010 après sa défaite face à Saint-Pierre de la Réunion et a battu, six années plus tard à domi­cile, le club champion mauricien en 2016.

Petite finale

Après leur défaite lors de la sixième et dernière journée décisive de ce dimanche au stade olympique Julius Bernard de Saint-Paul, RC Saint-Paul, champion la Réunion et FT Manjakaray, champion Madagascar disputeront le match pour la troisième place. La rencontre débutera cet après-midi vers 17 heures locales.

Dans le groupe B, les protégés du coach Heriniaina Rarivoson, dit Son, assisté par Kaiza’kaiza Rabearisoa ont laminé d’entrée les Highlanders Blues Mauriciens par 47 à 3, puis s’est séparé 20 partout face à Étang Salé RC. Les gars de Manjakaray ont, encore une fois, écrasé, au retour, les Mauriciens par 53 à 16, avant de s’incliner de justesse face à Étang Salé RC sur le score de 13 à 14.

Ce club triple champion de Madagascar a déjà ravi le titre de l’océan Indien en 2014 en battant Saint-Paul La Réunion. Ce club réunionnais a pris sa revanche en 2017 chez eux.

Les deux formations qui n’ont jamais obtenu de victoire durant la phase de poule, à savoir les Highlanders Blues de Maurice et la sélection mahoraise s’affronteront ce jour à 15 heures, en match d’ouverture.

Serge Rasanda