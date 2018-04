Médiation de la crise – Les Nations Unies s’impliquent

Le secrétaire général de l’ONU fait appel au dialogue pour débloquer la crise. Il dépêche son conseiller spécial pour appuyer la médiation de l’UA et de la SADC.Dans l’immédiat. Selon une information publiée sur le site web des Nations Unies (ONU), Abdoulaye Bathily, conseiller spécial du secrétaire général de l’Organisation, est envoyé « immédiatement », à Madagascar. Il devra appuyer la médiation de la crise naissante, initiée par l’Union africaine et la Communauté de développement des États d’Afrique austral (SADC).

L’information publiée, hier, est le résumé de l’échange téléphonique entre Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies et Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République. Un entretien durant lequel le chef de l’Exécutif de l’ONU a plaidé pour le dialogue afin de résoudre les querelles politiques dans la Grande île. Il a proposé au locataire d’Iavoloha, l’entrée en jeu de l’organisation mondiale dans la médiation de l’altercation politique actuelle.

« Le Secrétaire général a parlé avec Hery Rajaonarimam­pianina, président de Mada­gascar, ce matin. Le Secrétaire général a réitéré son appel au dialogue politique, a offert ses bons offices et a convenu avec le Président d’envoyer immédiatement son conseiller Abdoulaye Bathily, à Mada­gascar. Il travaillera en étroite collaboration avec l’Union africaine et la Communauté de développement des États d’Afrique australe », rapporte la communication.

Après la SADC qui a décidé de dépêcher « en urgence » Joaquim Chissano, ancien président mozambicain, et l’Union africaine qui, de son côté a envoyé Ramtan Lamamra, son Haut représentant « pour faire taire les armes en Afrique », c’est au tour des Nations Unies de faire son entrée en jeu dans « la promotion du dialogue et la résolution pacifique », de crise politique en éclosion dans la Grande île.

Préserver les acquis

La SADC reste tempérée dans le qualificatif à donner à la situation en parlant d’abord de « dispute pré-électorale », ensuite de « tension politique ». La prompte réaction des instances internationales et les demandes insistantes d’établir, immédiatement, un cadre de dialogue pour rechercher un consensus entre les protagonistes, indique qu’au-delà du langage diplomatique, la conjoncture est sérieusement complexe. Madagascar a été érigé en modèle d’une issue non violente à une crise politique grâce, notamment, à la médiation internationale.

Voir la Grande île retomber dans les travers de la crise quelques années après, pourrait être, également, traduit par un échec de la méthodologie cautionnée par la communauté internationale. Le ni…ni lors de la présidentielle de 2013, notamment, en est le symbole. L’implication directe du Secrétaire général des Nations Unies indique, quoi qu’il en soit, que les instances internationales ne comptent pas céder, sans réagir, les acquis démocratiques et l’issue pacifique de la crise transitoire.

Michaëlle Jean, secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), est annoncée à Iavoloha, dimanche. Si sa visite a pour but, officiellement, de voir les installations d’un projet d’entrepreneuriat social, il est probable, qu’elle en profite pour tâter la température de la conjoncture à la présidence et dans le pays. Elle devrait s’exprimer sur la situation politique lors d’un point de presse, prévu lundi.

La position univoque et affirmée de la communauté internationale, mais aussi, l’appel téléphonique d’Antonio Guterress, pourrait être l’explication de la non-violence, l’ouverture au dialogue et la concession prônée par le président de la République, hier, à Faratsiho. Lui qui avait répondu, d’une manière rigide, aux manifestants de l’Hôtel de ville, au lendemain des affrontements de ces derniers avec les forces de l’ordre, le 21 avril.

En l’état actuel des choses, convaincre l’opposition d’accepter le dialogue et trouver un point de départ pour la recherche d’un consensus pourrait être la principale difficulté des médiateurs. « Les députés pour le changement », qui mènent le mouvement, refusent, jusqu’ici, les bons-offices internationaux.

Garry Fabrice Ranaivoson